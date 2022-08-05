تواصل.. مساعدات مقدمة من الديوان الملكي لغير القادرين والمحتاجين وتلبية احتياجاتهم المعيشية والعلاجية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمراً بإنشاء الديوان الملكي ليكون حلقة الوصل بين العائلة الملكية وبين المواطنين السعوديين، وذلك لتقديم المساعدات المالية والعينية لبعض الفئات التي تحتاج إلى المساعدة، حيث يهدف الديوان الملكي إلى خلق عدالة اجتماعية بين أفراد الشعب، ومساعدة المحتاجين على مواجهة صعوبات الحياة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها شعوب العالم، وسوف نتعرف على من هم الفئات التي تستحق الحصول على مساعدات الديوان الملكي، وكذلك شروط هذا الاستحقاق وكيفية الحصول عليه.

الفئات المستحقة مساعدات الديوان الملكي

هناك بعض الفئات المستحقة للاستفادة من مساعدات الديوان الملكي السعودي وهم:

الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون قوت يومهم.

كبار السن الذين لم يعودوا قادرين على العمل وليس لهم أي مصدر رزق.

الأشخاص الذين لديهم عجز كلي أو جزئي أدى إلى فقدهم عملهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يحتاجون إجراء عمليات جراحية.

الأرامل والمطلقات الذين لديهم أطفال.

أهالي المساجين الذين ليس لديهم عائل ينفق عليهم.

الغارمين والغارمات الذين تعثروا في سداد القروض الشخصية.

شروط الحصول على مساعدات الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي السعودي بعض الشروط لاستحقاق المواطنين مساعدات مالية من الديوان وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مساعدة مالية أو عينية سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في السعودية.

أن يكون المواطن تم تسجيله مسبقا ضمن المستفيدين من دعم الحكومة السعودية.

طريقة الحصول على مساعدات الديوان الملكي

للحصول على مساعدات مالية من الديوان الملكي السعودي لابد من إتباع تلك الخطوات: