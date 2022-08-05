كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات عبر حساب المواطن

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عمر شويل - جدة يتبقى على موعد صرف الدفعة 57 شهر أغسطس من حساب المواطن 5 أيام فقد بدأ العد التنازلي، لم يتبقى الكثير على لحظة الإعلان من حساب المواطن عن إيداع وصرف دعم الدفعة 57 شهر أغسطس في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ويضم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تقديم طلبات الاعتراض، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات، ونتائج الأهلية وتحديث البيانات وموعد صرف دعم الدفعة 57 شهر أغسطس من حساب المواطن.

موعد صرف دعم الدفعة 57 شهر أغسطس من حساب المواطن:

أيام قليلة تفصلنا عن لحظة إيداع دعم الدفعة 57 شهر أغسطس في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث يتبقى أقل من 5 أيام عن الإعلان عن صرف وإيداع الدعم، ويتم صرف الدعم وفقا للتقويم الميلادي في اليوم الموافق 10 من كل شهر، أي يوافق يوم الأربعاء من هذا الشهر ولا يمكن تغيير الموعد إلا إذا وافق اجازة رسمية.

تقديم طلبات الاعتراض:

من أهم الخدمات التي يبحث عنها المواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن بعد إيداع الدعم، وتفيد بإنه يمكن الاعتراض على قيمة الدعم إذا كان بها مشكلة أو في حالة أن الفرد لم يتمكن من الدخول على أهليته وكان الدعم الخاص به صفر، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية تقديم طلب الاعتراض بالخطوات.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

تسجيل الدخول من خلال ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تقديم طلبات الاعتراض

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب

ضرورة تقديم ما يفيد طلب الاعتراض

نتائج الأهلية الدفعة 57 شهر أغسطس:

أصدر حساب المواطن منذ يومين من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 شهر أغسطس، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية لمعرفة مدى أحقية الشخص المتقدم في صرف الدعم والاستفادة منها في سداد ديونه وحاجته.

إعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن:

أعلن برنامج حساب المواطن منذ مدة عن إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج مرة أخرى للتمكن من الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى إعلانه عن بعض التعديلات الأخيرة التي شملت منها رفع قيمة الدعم فقد تم تخصيص حوالي 8 مليون ريال سعودي إجمالي قيمة الدعم، وحوالي 10 مليون ريال سعودي إجمالي قيمة الدعم الإضافي، ويتم التسجيل عبر الرابط الرسمي حساب المواطن.