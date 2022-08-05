نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن وخطوات التسجيل وكم مبلغ الدعم لكل فرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن الذي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص الذين هم في امس الحاجة للحصول علي الدم لمواصله وتوفير متطلبات الحياة بشكل مستمر، وفي الآونة الأخيرة قام برنامج حساب المواطن قد أعلن عن بعض التعديلات الجديدة لكي يتم فتح باب التسجيل في هذا البرنامج مرة أخرى بعد إغلاقه منذ عامين حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ مالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي يمكن لجميع الراغبين التسجيل في حساب المواطن بعد توافر الشروط المحددة سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة مع معرفة خطوات التسجيل في حساب المواطن كمستفيد جديد بجانب الاطلاع علي الخطوات المطلوبة لرفع المستندات على البرنامج.

شروط حساب المواطن



ويعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج التي أطلقتها السلطات السعودية لتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود، بما يمكنها من مواجهة أعباء الحياة والمشكلات الاقتصادية السائدة، وقد قمنا في السابق بإيضاح طريقة احتساب حساب المواطن إلكترونيا بكافة تفاصيله، كما قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها قبل أن يقوم أي شخص بالتقديم وتشمل الآتي،

يجب أن يكون هذا المواطن سعودي الجنسية وعمرة لا يقل عن 18 عام. أن يتواجد بشكل دائم داخل المملكة السعودية بعد أكثر 90 يوماً آخر هذا العام. إلا يتواجد له أي أملاك أو سجل تجاري وأن يكون من فئة محدودي الدخل. يجب أن لا يتواجد في أي مكان تابع للدولة سواء مراكز الإيواء أو السجون.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكنك التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من قبل البرنامج لكي يتم الموافقة على الطلب واليكم الخطوات كالآتي:

تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الإنترنت ثم اختيار إنشاء حساب جديد.

تبدأ بكتابة رقم الهوية ثم رقم الجوال وتاريخ الميلاد والضغط على التالي.

سوف تصل إليك رسالة تقوم بكتابة رقم المرور وإدخال كلمة مرور جديدة مع كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة لعملية التقديم والضغط على أيقونة التسجيل بعد مراجعة البيانات بشكل صحيح.

كما أننا في مقال سابق قمنا برصد كافة تفاصيل وخطوات تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني والتي جاءت بناء على مناشدة أدارة البرنامج لجميع عملاء المستفيدين من دعم البرنامج.

خطوات إرفاق المستندات على حساب المواطن

تكون بالذهاب إلى موقع حساب المواطن ومن خلال الصفحة الرئيسية تضغط على إنشاء طلب. تقوم باختيار إدارة المرفقات ثم تحديد نوع المرفق. تبدأ برفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة ثم الضغط على أيقونة حفظ.

مبلغ حساب المواطن لكل فرد



بعد الزيادات الجديدة يحصل رب أسرة حساب المواطن على 720 ريال، أما بالنسبة لقيمة دعم أسرة حساب المواطن للذين لم يبلغوا 18 عام هو 215 ريال، وأخيرا دعم التابع إلى أسره حساب المواطن الذي وصل إلى 18 عام حوالي 360 ريال.