نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد تجديد الرخصة عبر أبشر والشروط والأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد تجديد الرخصة عبر أبشر الذي هو من اهم المواقع الإلكترونية التي أنشأتها الحكومة السعودية وأسندت في هذا الموقع الكثير من الخدمات الهامة للمواطن والمقيم مثل استخراج هوية مقيم الرقمية حيث يمكن أنجاز معظم الخدمات الحكومية من خل بوابة ابشر، واستطاعت التكنولوجيا والإنترنت أن تذلل العديد من الخدمات والمعاملات التي يقبل عليها الفرد، والتي كانت تطلب ذهابه إلى المؤسسات الحكومية، ولكن أصبح هذا الأمر غير ممكن في ظل وجود العديد من المنصات الإلكترونية التي غزت المملكة العربية السعودية، والتي سهلت العديد من الأمور، مما جعل المواطن والوافد لا يحمل عبء إنهاء هذه الخدمات.

حجز موعد تجديد الرخصة عبر أبشر

ومن أبرز المنصات الإلكترونية وأقدمها على الإطلاق منصة أبشر الإلكترونية التي استطاعت تقديم خدمات عديدة بالتعاون مع بعض الوزارات مثل: وزارة الداخلية ووزارة العدل، و الإدارة العامة للمرور، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة: خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، خدمة تسجيل المواليد، خدمة تجديد الرخصة، خدمة إصدار سجل أسرة للأمهات، وتأتي خدمة تجديد رخصة القيادة ورخصة المركبات من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، وحتى يتم تجديد الرخصة لابد من حجز موعد تجديد، والذي يتم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة أبشر أفراد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على حجز موعد تجديد الرخصة.

اختيار الموعد المناسب لك لتجديد الرخصة.

حدد المنطقة والفرع الذي سيتم من خلاله التجديد.

قم بالتأكد من البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على تأكيد.

شروط وضوابط تجديد الرخصة

وفي إطار سعي وزارة داخلية المملكة العربية السعودية لتيسير إتمام كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة على المواطنين السعوديين، قامت بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة بهدف تسهيل خطوات وإجراءات عملية تجديد رخصة القيادة، وقامت مديرية الأمن العام بتحديد شروط وضوابط تجديد الرخصة، وهي:

لابد من تجديد الرخصة قبل موعد انتهائها بحوالي 6 شهور على الأقل. سداد المخالفات المرورية، أو رسوم التأخر عن التجديد إن وجدت. ينبغي تقديم بصمة لصاحب الرخصة، بالإضافة إلى صورة شخصية له. تجاوز المواطن للفحص الطبي سواء من الناحية العقلية، أو من الناحية الجسدية.

الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة

حتى يمكن تجديد الرخصة ينبغي تقديم الأوراق التالية:

الهوية الوطنية للمواطن أو المقيم بشرط أن تكون سارية.

2صورة شخصية حديثة.

رخصة القيادة المنتهية.

طلب تجديد الرخصة.

إيصال سداد الرسوم الخاصة بالتجديد.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عامين هو 80 ريال، ولمدة 5 سنوات 200 ريال، أما عند التجديد لمدة 10 سنوات يجب دفع 400 ريال سعودي.