طريقة الاستفسار عن دعم الماشية عبر موقع ريف الحكومي

اعتبارًا من أغسطس 2022 ، نشرت وزارة المياه والبيئة والزراعة رابط دعم تربية الحيوانات رفقة آلية الاستفسار عن دعم الماشية ، بحيث يمكن لجميع المستفيدين التعرف على الدعم مع كامل تفاصيله، حيث يعد دعم تربية الحيوانات من أهم أنواع دعم الريف لصالح المواطنين الذين تقدموا للحصول على دعم البرنامج، حيث يمكن لجميع المستفيدين تسجيل الدخول في موقع وزارة المياه والزراعة بالمملكة لمعرفة أخبار الدعم، وأهلية دعم برنامج وغيرها من التفاصيل الأخرى.

كيف يتم الاستفسار عن دعم الماشية؟

سجّل الدخول إلى منصة إنعام الالكترونية، وهي خدمة دعم مخصصة للثروة الحيوانية.

الالكترونية، وهي خدمة دعم مخصصة للثروة الحيوانية. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول ذات الصلة.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع ، فالرجاء النقر فوق أيقونة “إنشاء” وتعبئة المعلومات المطلوبة في الحقول المعنية للدخول إلى الموقع.

بمجرد الوصول إلى موقع الويب، انقر فوق خدمات دعم الثروة الحيوانية.

ثم انقر فوق أيقونة “استعلام”.

سيُطلب منك تقديم بعض البيانات، من أهمها رقم الهوية الوطنية، والدفع المطلوب الاستفسار عنه، وبعض البيانات الأخرى.

بمجرد الانتهاء، انقر فوق “استفسار” وسيتم إرسال جميع التفاصيل إليك.

متى موعد صرف دعم الماشية

يتم إصدار دعم مربي الماشية في بداية كل شهر في التقويم الميلادي، ووفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة المياه والبيئة والزراعة، يذكر بأن التسجيل في برنامج ريف الحكومي مستمر وفق الشروط المعلنة من قبل الوزارة للراغبين بالتقديم للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج الريفي.

ما هي شروط دعم الأفراد من ريف

يتم دفع دعم الثروة الحيوانية شهريًا لجميع الأفراد المؤهلين في مقابل المعايير التي يجب على المتقدمين لدعم الثروة الحيوانية الوفاء بها، ومن هذه الشروط: