نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خطوات تقديم طلب استقدام زوجة إلكترونيا وشروط ورسوم استقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي خطوات تقديم طلب استقدام زوجة إلكترونيا إن الوافدين في المملكة العربية السعودية يهتمون بموضوع استقدام الزوجة إلى السعودية، لذلك عملت الحكومة السعودية لتقديم خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطنين والمقيمين الإجراءات حيث توفر الوزارة العديد من الخدمات منها إصدار تأشيرة زيارة عائلية، حتى يتمكن المستفيد من استقدام الأقرباء من الدرجة الأولى، إضافة إلى استقدام الزوجة بكل سهولة ويسر من دون الحاجة إلى زيارة أي من الدوائر التابعة لوزارة الخارجية السعودية، كما لا تسمح الحكومة السعودية باستقدام أخت الزوجة ضمن تأشيرات الزيارة العائلية، وذلك بالنّسبة إلى المقيمين دون المواطنين الذين يحملون الجنسيّة السعوديّة؛ حيث يستطيع السعوديّ تقديم طلب زيارة شخصيّة عبر موقع إنجاز لاستقدام مختلف الأشخاص.

ما هي خطوات تقديم طلب استقدام زوجة إلكترونيا

إن المملكة العربية السعودية متمثلة بوزارة الداخلية السعودية عملت على تقديم طلبات استقدام للزوجة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عبر التوجه إلى منصة أبشر الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية:

التوجه لمنصة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على خيار “أبشر أفراد”. تسجيل الدخول عبر التالي:اسم المستخدم و كلمة المرور و رمز التحقق. ثم تحديد الخدمات الإلكترونية. الضغط على خيار الإدارة العامة لشؤون الوافدين. ثم تحديد خدمة طلب استقدام العوائل للمقيمين. سوف يعرض الموقع صفحة تحتوي على كافة التعليمات الخاصة بالاستقدام. النقر على خيار طلب تأشيرة استقدام جديدة. ويتم ذلك بعدما يتم التعرف على التعليمات بدقة. سوف يتم إظهار بيانات مقدم الطلب ومعلومات الكفيل. ثم النقر على خيار التالي. كتابة معلومات مقدم الطلب. ثم الضغط على خيار التقدم بطلب إصدار تأشيرة استقدام الموجود أسفل الصفحة. كتابة المعلومات الخاصة بالأفراد المراد استقدامهم إلى المملكة. التأكد من صحة المعلومات والنقر على خيار تأكيد. سوف يتم عرض رسالة تؤكد نجاح تقديم الطلب، على أن يتم الرد على الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم. ثم الضغط على خيار طباعة من أجل طباعة نموذج الاستقدام الإلكتروني. بحال عدم الرد خلال 30 يومًا سوف يعتبر الطلب ملغى. يمكن للزوج تقديم طلب آخر بحال تم إلغاء طلب المقدم لاستقدام الزوجة وعدم الرد خلال 30 يومًا. بحال الموافقة سوف يتم إرسال رسالة تفيد بقبول الطلب وتحتوي على بيانات التأشيرة.

شروط طلب الزيارة العائلية إلكترونيا

تتوفر مجموعة من الشروط الخاصة بتقديم طلب زيارة عائلية بشكل إلكتروني، جاء ذلك وفقًا لما حددته وزارة الخارجية السعودية، وجاءت على النحو التالي:

القيام باستخراج جواز سفر للزوجة من موطنها لاستكمال إجراءات الاستقدام. ثم أن يكون المقيم من الفئات المسموح لها باستقدام الزوجة إلى السعودية. لا تسمح المملكة العربية السعودية باستقدام أكثر من زوجة للمقيم. ثم أن تكون الأوراق معتمدة من الجهات الحكومية سواء ( السفارة، القنصلية، وزارة الخارجية). أن تكون صلاحية الإقامة للمقيم تتجاوز 90 يومًا عند بدء إجراءات الاستقدام. ثم لا يحق للمقيم تقديم طلب لاستقدام ولد عمره 18 سنة. أن يمتلك المقيم حساباً على منصة أبشر الإلكترونية. تسديد قيمة الرسوم الواجبة للاستقدام.

رسوم استقدام الزوجة للسعودية

حيث يمكن للمقيم تسديد الرسوم عبر الصراف الآلي أو من خلال قنوات الدفع المختلفة ويتم تحديد الرسوم وفقًا للتالي:

على مقدم الطلب أن يدفع 400 ريال سعودي لإكمال الطلب. ثم دفع رسوم استقدام الزوجة إلى السعودية 4000 ريال سعودي، ويجب دفع 2000 ريال سعودي عندما استقدام الزوجة الأولى. ودفع 2000 ريال سعودي عند دخول الزوجة الأراضي السعودية. تتضمن هذه الرسوم إقامة الزوجة لمدة 3 شهور. ثم دفع رسوم إقامة الزوجة لمدة ستة أشهر بعد المرة الأولى 3000 ريال سعودي. دفع رسوم إقامة الزوجة لمدة عام 5000 ريال سعودي. دفع رسوم إقامة الزوجة لمدة عامين هي 8000 ريال سعودي. يتوجب أن يتم سداد مقدم الطلب وهو 35 ريالاً سعودي مقابل الطلب الإلكتروني، وذلك عند تقديم الزوج للطب عبر الأنترنت.

مدة صلاحية تأشيرة الاستقدام للزوجة

تختلف مدة تأشيرة الاستقدام للزوجة وفقًا للمدة التي يقومُ المستخدم بتحديدها، والحد الأدنى لهذه المدّة هو أسبوعين، أمّا الحدّ الأقصى لها عامين، ويبدأ سريان هذه المدة منذُ التاريخ الذي تنزلُ فيهِ التأشيرة على جواز السفر، ويُشار إلى أنّ الاستعلام عن هذه الخدمة مُتاح بأكثر من طريقة إلكترونيًا.