كيفية التسجيل في سابك وشروط القبول ، تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير الفرص للطلاب المتفوقين للالتحاق ببرنامج التطوير الوظيفي (سابك) من أجل تعزيز تميزهم وزيادة مهاراتهم. ما هي شروط القبول في برنامج سابك ، وكيفية التسجيل فيه ، وغيرها من التفاصيل التي سنراجعها خلال مقالتنا.

فتح التسجيل والقبول في سابك

سابك هي واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ، والتي تقدم برامج التدريب والتطوير الوظيفي في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والصحة. تعود غالبية أسهم (سابك) إلى شركة أرامكو للتدريب والتطوير في المملكة العربية السعودية. أعلنت (سابك) عن فتح باب القبول والتسجيل في (سابك) 1444 ، حيث يبدأ التسجيل في 3 يونيو 2022 ويستمر لمدة أسبوع. كما أشارت الشركة إلى أن رواتب خريجي الثانوية العامة في سابك ستتراوح بين 4000 و 6000 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في سابك

يمكنك التسجيل في (سابك) من خلال موقع (سابك) باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع سابك.

انتقل إلى علامة التبويب “التسجيل”.

الذهاب إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات اللازمة وإتمام إجراءات التسجيل.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المحددة.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للحساب.

اضغط موافق.

اضغط على زر “قبول” لتلقي معلومات عن منتجات وخدمات سابك.

انقر فوق مربع الاختيار لتأكيد أن المستخدم ليس روبوتًا.

اضغط فوق “تسجيل” في مجال الوظيفة.

ما هي شروط القبول في سابك

حددت (سابك) بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للعمل في (سابك) في المملكة العربية السعودية ، والشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعوديًا أيضًا ، ويجب ألا يزيد عمره عن 20 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على 90٪ أو أكثر في الثانوية العامة ، وأن يكون من خريجي نظام العلوم الطبيعية أو ما يعادله.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي بنجاح.

يجب ألا تقل درجة المتقدم في الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والفيزياء عن 80.

أن يكون المتقدم خريج مدرسة ثانوية من قسم العلوم الطبيعية أو شهادة لغة معادلة.

إحضار المستندات المطلوبة للتسجيل.

الأوراق المطلوبة للقبول في سابك



يجب على الراغبين في التقدم للعمل في (سابك) إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة ، وهي: