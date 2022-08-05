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عمر شويل - جدة ما هي شروط التنازل عن السيارة في بنك الراجحي ، من الخدمات المهمة التي يقدمها مصرف الراجحي السعودي لجميع عملائه داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لتسهيل إجراءات التنازل عن السيارات لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال المقال التالي سنتحدث بالتفصيل حول الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات التنازل.

بنك الراجحي

بنك الراجحي هو أحد البنوك السعودية البارزة الذي تأسس عام 1957 م ، وهو من كبرى الشركات المصرفية المساهمة في السوق السعودي ، حيث يبلغ رأس مال البنك 25.000.000.000 ريال سعودي. تم إنشاء البنك من قبل الإخوة صالح وعبدالله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي ، حيث يمتلك البنك أكثر من 500 فرع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط التنازل عن السيارة

وضع بنك الراجحي عددا من الشروط المطلوبة للتخلي عن السيارة وهي كالتالي:

عند التنازل يجب ذكر المبلغ الذي يطلبه صاحب السيارة ، وفي حال تمكن المستأجر من السداد ، يجب تأكيد ذلك في العقد الموقع بين الطرفين ، وطرق سداد الأقساط ، والتي تكون سنوية. أو شهريًا ، يجب الاتفاق عليه.

يجب أن يتفق الطرفان على الأوقات التي يمكن أن يتأخر فيها الدفع ، والذي قد يحدث بسبب الأزمات أو المشاكل التي يعاني منها الطرفان.

في حالة تمكن المستأجر من سداد كامل المبلغ بدون أقساط ، يمكنه الرجوع إلى السلطة المسؤولة أو البنك المسؤول لتقديم العقد ومعرفة الخطوات المطلوبة للدفع.

توضيح دور البنك أو المؤسسة المسؤولة عن عملية التنازل المذكورة في العقد ، حيث أنه في حالة عدم قيام المستأجر بدفع كامل المبلغ أو تأخره في السداد عن الفترة المعتادة ، يتم إنهاء العقد من قبل المؤسسة و إعادة السيارة إلى صاحبها على الفور.

يمكن للمستأجرين السماح باستخدام السيارة لضرورات شخصية ، ولكن لن يُسمح باستخدام السيارة في حالة أخرى وفي حالة حدوث أي تغييرات في السيارة دون علم المالك أو ظهور أضرار للسيارة .

يتم تقسيم تكاليف الصيانة بين المستأجر والمالك والطرف المسؤول ، حيث يقوم المستأجر بجميع أعمال الصيانة في حالة حدوث تغييرات في السيارة تسببت في تلفها ، ويمكن للمالك دفع مصاريف الصيانة للأغراض الأساسية للسيارة.

يجب أن يكون هناك بند في العقد ينص على إعادة السيارة إلى مالكها أو الهيئة المسؤولة عنها.

الأوراق اللازمة للتنازل عن السيارة بنك الراجحي

أوضح مصرف الراجحي السعودي بعض المستندات المطلوبة لإتمام التنازل عن السيارة وهي: