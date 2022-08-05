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عمر شويل - جدة شروط الحصول على صك إعالة للمطلقة وللأرملة وطريقة الحجز والالغاء، أعلنت وزارة العدل السعودية، عن إمكانية تقديم طلبات وثيقة النفقة للمطلقات والأرامل والمتزوجات المحرومات في المملكة العربية السعودية في شكل إلكتروني لتخفيف ازدحام المحاكم والوزارات السعودية .

كما أنه يساعد في تنظيم عمل المحكمة، تهدف خدمات إعالة الطفل إلى مساعدة الأطفال الذين رفض والدهم الدفع، ولكن في هذه الحالة، يجب عليك تقديم دليل لإثبات أن الأب في الواقع لن يدفع أكثر من ذلك.

شروط الحصول على صك إعالة للمطلقة وللأرملة

يجب على النساء الراغبات في الحصول على وثائق أن يحملن الجنسية السعودية وأن يكون الوالدان من المملكة العربية السعودية.

يشترط في المرأة أن تكون مطلقة، والمطلقة ترفض نفقة الطفل، وإذا كان المطلق ينفق على الطفل بعد الطلاق. فالمرأة غير مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على نفقة الطفل وتلقيها، وإذا امتثلت لذلك، فإنها تطلب ذلك.

تنفق النفقة بشكل أساسي على تربية الولد، وعلى الأرملة إعالة الطفل.

المرأة المتزوجة هجرها زوجها، ويشترط مع الأدلة أن لا ينفق الزوج على الأولاد.

لا يجوز للأرملة أو المطلقة أن تتزوج برجل آخر، والمرأة هي التي تعول الأبناء.

يجب أن تثبت النساء أنه ليس لديهن مصدر دخل لإعالة أطفالهن.

طريقة حجز موعد المحكمة صك الإعالة

يجب على النساء زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية

تختار المرأة الخدمات الإلكترونية من القائمة،.

ثم خدمات المحاكم السعودية، وتتقدم بطلب عقد صيانة.

بعد تسجيل الحساب على الموقع، تقوم المرأة بتسجيل جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح.

تقوم امرأة بإدخال بيانات الشهود والمعلومات في قضيتها.

إلغاء صك الإعالة

أكدت وزارة العدل السعودية أنه لا يمكن إلغاء مستند ساري المفعول بمجرد إصداره، ولكن إذا كان قانون النفقة خاطئًا.

فسيتعين عليك الذهاب إلى محكمة الأحوال الشخصية للطعن في قانون النفقة، وفقًا لوزارة العدل أيضًا.

أوضحت أن قانون النفقة ينطبق على المرأة فقط وأنها الوحيدة بين أطفالها أو أن زوجها ليس له حقوق.

كما يمكن للمرأة السعودية أن تتمتع بحق النفقة من خلال تقديم طلب في إطار مشروع المساعدة على الإسكان المقدم من وزارة الإسكان.