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عمر شويل - جدة كيف اطبع إثبات العنوان الوطني إلكترونيا حيث يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمستخدمين لخدمات العنوان الوطني من معرفة الطريقة الإلكترونية بخصوص طباعة العنوان الوطني وسوف نقوم بالتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن من خلال هذا المقال.

العنوان الوطني

يعد العنوان الوطني والذي أنشأة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية ليكون عنوان معتمد في جميع أنحاء المملكة ويقع تحت مواصفات عالمية وذلك لاستفادة جميع المواطنين في السعودية الاستفادة من عدة خدمات كثيرة ومتنوعة وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الإلكتروني في مختلف المعاملات والمجالات المختلفة.

ما هي أهمية العنوان الوطني

للعنوان الوطني في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة ومتميزة كما في الطريقة التالية:

العمل على تعزيز التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يعمل على أنتظام الحركة المرورية في المملكة.

العمل على وصول فرق الإسعاف والمطافئ بكل سهولة وتوفير الوقت.

تحديد مناطق الإجرام والأزمات.

مساعدة المدارس في حفظ عناوين الطلاب في السجلات المدرسية.

مساعدة رجال الأمن في معرفة الأماكن المزدحمة مروريا.

إثبات العنوان من بوابة العنوان الوطني السعوي

يعد إثبات العنوان الوطني هو عنوان محل الإقامة الخاص بالمواطن داخل المملكة العربية السعودية ويستخدم ي المراسلات البريدية العالمية والمحلية واستلام الطرود والمراسلات ورسائل البريد السعودي على عنوان المواطن المسجل ي إثبات العنوان الخاص بالمستفيد داخل المملكة.

طريقة إدارة العنوان الوطني

تعد خدمة إدارة العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لكل المسجلين في العنوان الوطني حيث يمكن إدارة العناوين المسجلة ويتم إدارة العنوان الوطني من خلال الطريقة التالية:

العمل على التسجيل في العنوان الوطني.

الهوية الوطنية سارية المفعول.

أن يكون العنوان الجديد صحيح.

وثيقة إقامة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

كيف اطبع إثبات العنوان الوطني

يتم طباعة إثبات العنوان الوطني إلكترونيا لجميع المشتركين في العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي سبل.

ثم تسجيل الدخول.

الدخول إلى إدارة العناوين.

ثم تحديد عنوان وطني.

ثم اختيار العنوان المراد طباعته.

ثم النقر على طباعة العنوان الوطني.

خطوات طباعة العنوان الوطني الخاص بي

يمكن طباعة العنوان الوطني وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للعنوان الوطني.

ثم تسجيل الدخول.

الضغط على إدارة العناوين.

ثم تحديد العنوان الوطني.

ثم النقر على العنوان المراد طباعته.

الضغط على طباعة إثبات العنوان الوطني.

سوف يتم تحميل العنوان الوطني.

طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في الاستعلام عن العنوان الوطني إلكترونيا من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني سبل.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

النقر على زر تسجيل الدخول.

ثم الضغط على العنوان الوطني.

ثم الضغط على العنوان وظهور تفاصيل العنوان.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والراغبين في التسجيل في العنوان الوطني كما في الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني سبل.

الضغط على قائمة الأفراد.

ثم تحديد أمر المتابعة.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

ثم كتابة التاريخ.

ثم النقر على المتابعة.

إدخال المعلومات بشكل دقيق وصحيح.

كتابة اسم المستخدم.

التأكيد على كلمة المرور.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على تسجيل.

إدخال رمز التحقق المرئي.

إدخال رمز الصورة.

النقر على مفتاح متابعة.

ثم تحديد إدارة العناوين.

ثم تحديد العنوان الوطني.

ثم إدخال تفاصيل الموقع.

ثم النقر على مفتاح التحقق من العنوان الوطني.

ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم النقر على تحقق.

إدخال الرمز.

الضغط على تحقق.

اختيار تسجيل.

وبذلك تم إنشاء العنوان الوطني للمستخدم.

طريقة تحديث العنوان الوطني

يمكن تحديث العنوان الوطني للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى موقع خدمة العنوان الوطني.

ثم تسجيل الدخول.

النقر على إدارة العناوين.

ثم تحديد عنوان وطني.

الضغط على العنوان المراد.

تعديل إجراء التحديثات المرادة.

ثم الضغط على حفظ.

تعديل العنوان الوطني للأفراد

يمكن تعديل العنوان الوطني للأفراد إلكترونيا في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى موقع العنوان الوطني.

الضغط على إدارة العناوين.

تحديد العنوان المراد للتعديل.

الضغط على العنوان الوطني المراد.

العمل على إجراء التعديل.

الضغط على حفظ.

وبذلك نكون قمنا بالتعرف على كيف أطبع إثبات العنوان الوطني وأهمية العنوان الوطني وأيضا إثبات العنوان الوطني وإدارة العنوان الوطني وخطوات طباعة العنوان الوطني وطريقة الاستعلام عن العنوان الوطني وكيفية التسجيل وطريقة تحديث العنوان الوطني وطريقة تعديل العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية.