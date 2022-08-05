شروط قرض العمل الحر للعاطلين 1444 حيث أن هاك بعض من المواطنين في المملكة العربية السعودية لا يوجد لهم دخل ثابت يعينهم على صعوبات الحياة المعيشية والمادية، لذلك تحاول المملكة توفير الكثير من الفرص والوسائل التي تساعدهم في زيادة دخلهم، وجاء من ضمن هذه الوسائل العمل الحر وقرض العمل الحر، لذلك يرغبون في معرفة الشروط التي تم وضعها حتى يتثنى لهم الحصول على هذه الخدمات والاستفادة منها وسوف نتعرف عليها فيما يلي من هذا المقال على موقع ثقفني.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين

وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطن الراغب في الحصول على قرض العمل الحر، حيث جاءت هذه الشروط متمثلة في التالي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يغادر الأراضي السعودية ويكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

لا يحق لمن عليه أي أقساط مستحقه عليه لقرض آخر الحصول على هذا القرض..

تقديم ما يثبت أحقيته في الحصول على هذا القرض.

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاما كامله.

ألا يتعدى عمره وقت تقديم الطلب عن ستون 60 عاما.

لا يتعدى الدخل الشهري الخاص عن أربعة عشر 14 ريال سعودي.

لا تزيد فترة السداد للأقساط المستحقة عليه للقرض عن أربعون 40 شهراً كاملاً.

أقصي مبلغ مالي من هذا القرض ستون ألف ريال سعودي.

والذين تقل أعمارهم عن أربعة وعشرون 24 عاماً تم تحديد قيمة المبلغ المالي المحدد لهم من هذا القرض بحد أقصى يكون 32 ألف ريال سعودي.

على الشخص احضار وثيقة العمل الحر الخاصة به.

طريقة الحصول على قرض العمل الحر

من اهم ما قدم بنك التسليف السعودي من خدمات هو خدمة قرض العمل الحر وقد قام البنك بوضع عدد من الخطوات المهمة لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول عليه ويجب أن يقوم بإتباع هذه الخطوات التي تتمثل في السطور التالية:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية السعودي.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل الرمز الظاهر أمامه على الشاشة.

إدخال كلمة السر الخاصة بخدمة نفاذ.

على الشخص القيام باختيار أيقونة موافق والنقر عليها.

تسجيل بعض البيانات المطلوبة ومنها.

رَقَم وثيقة العمل الحر.

نوع المهنة التي يمتهنها الشخص صاحب الطلب.

الإجابة على كل ما يتم الاستفسار عنه بخصوص العمل الحر.

تسجيل الحساب الرسمي للشخص.

تسجيل العنوان السكني لصاحب الطلب.

تسجيل أسماء كافة الدورات التدريبية الحاصل عليها.

النقر على أيقونة حفظ.

تسجيل قيمة الدخل الشهري الخاص به.

على الشخص تسجيل وتحديد قيمة المبلغ المالي الذي يريد الحصول عليه.

تحديد موعد إرسال المستندات من خلال البريد.

يتم الاطلاع والتعرف على الهوية الخاصة بصاحب الطلب.

في حالة التأكيد من صحة جميع البيانات المطلوبة يتم قبول الطلب وحصول الشخص على المبلغ المالي المستحق له من قرض العمل الحر.

من خلال مقالنا هذا قدمنا لكم كل التفاصيل الخاصة بشروط قرض العمل الحر المتعطلين عن العمل والخطوات التي عليهم إتباعها حتى يتمكن الكثير من المواطنين السعوديين التقديم للحصول عليه بكل سهولة دون أي تعقيدات.