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عمر شويل - جدة طريقة استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية الوطنية 1444 / 2022م. تتم طريقة استعلام نتائج كفايات المعلمين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز قياس التقويم والتدريب وتعمل هذه الخدمات على توفير الجهد على المواطنين في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل اختبار كفايات المعلمين

تعتبر أحدى أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية وذلك لمنح الرخصة المهنية للعاملين في العملية التعليمية ويتم الاختبار لتقيم المعلمين في المهن التعليمية حيث يتيح الاختبار العمل في الوظائف الشاغرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويأتي أختبار المعلمين حسب المسار التالي:

اختبار كفايات التخصصي: يعمل هذا الاختبار على تغطية المعايير الأساسية لبنية التخصص التعليمي.

اختبار كفايات التربوي العام: يعمل هذا الاختبار على تغطية المجال التربوي العام ويتم الاشتراك فيها لجميع تخصصات التدريس.

استعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال قياس

يمكن الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال قياس في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لقياس.

تسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية الوطنية للمستخدم.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

النقر على تسجيل الدخول.

معرفة جميع الاختبارات المتاحة على الموقع.

ثم تحديد الاختبار المراد معرفته.

ثم النقر على زر تفاصيل.

سوف تظهر نتيجة الاختبار ومعرفة النتيجة.

استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية الوطنية

يمكن للمعلمين الذين تم تقديم طلبات الاختبار على قياس في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية الوطنية من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي قياس.

تسجيل الدخول على الموقع وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية للمستخدم.

كتابة كلمة المرور في المكان المحدد.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

معرفة جميع الاختبارات المتاحة على الموقع.

اختيار الاختبار المناسب الخاص بالمتقدم من الخيارات الموجودة والمتاحة على الموقع.

النقر على خيار تفاصيل.

سوف تظهر نتيجة الاختبار للمستخدم.

قواعد نتائج اختبار كفايات المعلمين

يعمل المركز الوطني للقياس على العديد من المعايير الأساسية لاستعراض نتائج كفايات المعلمين في المملكة العربية السعودية وذلك كما في النقاط التالية:

إرسال نتيجة الاختبار من خلال رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

يكتفي الظهور النتيجة إلكترونيا ولا يلزم وجود الشهادة الورقية.

عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني وآلي وفق المعايير الأساسية.

يستطيع المتقدم التعرف على النتيجة من خلال نظام الرخصة المهنية.

يستطيع المتقدم الاتصال على الرقم (920033555).

إرسال النتيجة على صفحة المعلم الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني من جهة التصحيح.

رابط استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية الوطنية

يمكن للمعلم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي في المملكة العربية السعودية الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444ه / 2022م والاستعلام عن النتيجة وفق الخطوات السابقة.

وبذلك نكون قدمنا التعرف على طريقة استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية والتعرف على استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية الوطنية وكذلك نتائج اختبارات كفايات المعلمين ورابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444ه / 2022م في المملكة العربية السعودية.