قامت جامعة حفر الباطن بأعلان نتائج القبول لعام 1444 هـ، حيث أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد فهذا العام. وأوضحت الشروط المطلوبة للألتحاق بها، وهي واحدة من الجامعات السعودية الحكومية والتي تم تأسيسها في محافظة حفر الباطن التاب للمنطقة الشرقية شرق المملكة العربية السعودية، وكانت قد أنشئت الجامعة بناءً على موجب المرسوم الملكي رقم (20937) وبتاريخ 2 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 3 أبريل 2014 في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الشروط المطلوبة وأعلان نتائج القبول لجامعة حفر الباطن لعام 1444 هـ

وقد نفيدكم بنبذه مختصرة تعريفية عن جامعة حفر الباطن، وقد صدر أمر ملكي في 1 يونيو 2018 بإعفاء د.عبد العزيز بن عبد الرحمن الصويان من إدارة الجامعة وتعيين د.محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني مديرا للجامعة، وتضم الجامعة 10 كليات، متوزعة على حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي، تحتوي الجامعة على 24 تخصصًا، وتضم بين جنباتها 13007 طالبًا، يدرس فيها 600 عضو من هيئة التدريس وحوالي 400 موظف.

بعض الكليات وسنة تأسيسها

كلية العلوم الطبية التطبيقية تأستت عام 1988

كلية التربية تأسست عام 1991.

كلية المجتمع تأسست عام 1999.

كلية العلوم والآداب بالنعيرية تأسست عام 2001.

كلية العلوم والآداب بالخفجي تأسست عام 2002.

كلية علوم الحاسب والهندسة تأسست عام 2014.

كلية العلوم والآداب بقرية العليا تأسست عام 2014.

عشركليات متواجدة داخل جامعة الحفر

كلية الهندسة.

كلية الصيدلة.

كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

كلية إدارة الأعمال.

كلية المجتمع.

كلية العلوم الطبية التطبيقية ( بنات ).

كلية العلوم والدراسات المساندة.

كلية التربية.

كلية الطب البشري.

الكليات المتاحة خارج محافظة حفر الباطن

كلية العلوم والآداب بالخفجي.

كلية العلوم والآداب بالقرية العليا.

كلية العلوم والآداب بالنعيرية.

شروط القبول في جامعة حفر الباطن

أن يكون الطالب المتقدم مواطنًا سعوديًا أو أجنبيًا من جانب أم سعودية.

توافر إقامة سارية الصلاحية لا تقل صلاحيتها عن 90 يومًا قبل البدء الخاص بالقبول وذلك فيما يخص الطلاب للمنح الداخلية من الوافدين.

يشترط حصول الطالب على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة للعام الآتي (1438هـ – 1439هـ) كحد أدني للتقديم.

توافر حصول الطالب علي كل من اختبار القدرات العامة وأيضاً الاختبار التحصيلي.

يشترط عدم وجود أي سجل حالي أو سجل في وقت ماضي للطالب بجامعة حفر الباطن.

يشترط علي كل طالب أن يجتاز الفحص الطبي للراغبين بالدراسة وفق ما هو محدد من جانب الجامعة.

التسجيل الإلكتروني بجامعة حفر الباطن

يتم التقديم الخاص بالطلاب والطالبات في جامعة حفر الباطن للعام الجامعي الجديد 1444هـ عن طريق الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة: حفر الباطن.

الضغط على تبويب (تقديم طلب جديد).

التعرف علي شروط التقديم والقبول والإقرار بالموافقة.

النقر علي تقديم الآن.

تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات الشخصية الخاصة بالطالب بالإضافة إلى البيانات التعليمية المتعلقة به.

تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ثم الضغط علي تأكيد التسجل في الجامعة وفق شروط القبول المحددة.

خطوات التسجيل الإلكتروني في حفر الباطن.

خطوات التسجيل في جامعة حفر الباطن للعام الجديد 1444 هـ