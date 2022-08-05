مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة الأكثر مبيعا في السعودية

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مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة متعددة الاستخدام في السعودية، سيارة لاندكروزر أفضل أنواع سيارات تويوتا في المملكة، كما تعد لاندكروزر من السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، فإن لاندكروزر الجديدة مصنعة بقوة مطلقة فهي مميزة بأدائها العالي والمميز، حيث تعد سيارة لاندكروزر مفخرة الأرض متميزة بتصميمها المبهر، متوفرة بجميع الألوان لدي توكيل عبد اللطيف جميل للسيارات، كما متاح منها العديد من الفئات المميزة والرائحة في الاستخدام، فهي مصممة للاستخدام في جميع الطرقات حتي الوعرة، فهي مصممة من الداخل والخارج بتصميم رائع، فإن موقعنا سوف يوضح جميع مواصفات سيارة لاندكروزر الحديثة لها العام، كما يتيح توكيل عبد اللطيف جميل طلب تمويل بالتقسيط للسيارات أوالشراء بالدفع كاش. مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة بالسعودية جميع المميزات لسيارة لاندكروزر في توكيل عبد اللطيف جميل كالتالي: مزايا داخلية للسيارة: تتسم المركبة بالجودة والرقي وتصميم الكراسي بطريقة مريحة جدا، كما أنها متاحة لسبعة ركاب ويمكن الضغط علي زر لإغلاق أخر صف لزيادة مساحة لحمل الأمتعة، يوجد فيها نظام تبريد خاص بالجزر الخلفي في السيارة. مميزات خارجية بها شبكة في المقدمة مزيج بين الفضي والكروم، يوجد في السيارة جنوط من الألومنيوم رائعة، فيها أيضا فتحة سقف بانوراما. أداء تويوتا لاندكروزر كالتالي: فيها ناقل للحركة أوتوماتيكي به 10 سرعات، يوجد فيها قفل الترس الأمامي التفاضلي، فذلك الترس يعمل علي توزيع قوة الدفع عند ارتفاع أحد العجلات في التضاريس القاسية وذلك يعطيها أداء مميز في الطرق الوعرة، مميزة بنظام تحكم الزحف الذي يقوم بالحفاظ علي سرعة السيارة منخفضة في الطرقات الرملية ، أو الصخور أو الثلوج أو المنحدرات، كما بها خمس سرعات مع تحكم ألي يساعد في توجيه السيارة، فيها محرك بنزين تيربو سعة 3.5 لتر. وسائل الأمان في لاندكروزر تقدم شركة تويوتا في لاندكروزر نظام الأمان قبل التصادم، وذلك لوجود مستشعرات الرادار بالموجات المللمترية وكاميرا أحادية.

مزودة السيارة بوسائد هوائية وأخري عند الركبة لكلا من الراكب في الأمام والسائق، مع تصميم وسائد هوائية جانبية للركاب في الصف الثاني والأمامي، وهناك ستائر هوائية لركاب الصف الثالث.

تحتوي السيارة علي مثبت سرعة ديناميكي

تحتوي علي نظام تتبع المسار. عمر شويل - جدة مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة الأكثر مبيعا في السعودية - ثقفني

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