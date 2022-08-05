ما هي شروط الانضمام إلى جامعة الملك عبد العزيز؟ وطريقة التسجيل

شروط الانضمام إلى جامعة الملك عبد العزيز، تعتبر الدراسة الجامعية من أهم المراحل في حياة الإنسان لأنها تحدد مصيره ومستقبله، لأنك كطالب لديك أسئلة كثيرة، نكتب لك عن هذه الجامعة الواقعة في الجانب الغربي من المملكة العربية السعودية الواقعة في مدينة جدة أمام البحر الأحمر، تبلغ مساحة المدينة الجامعية 5،764،000 متر مربع (576.4 هكتار)، تأسست الجامعة عام 1967 كجامعة خاصة وتم تحويلها لاحقًا إلى جامعة عامة في عام 1973.

ما هي شروط الانضمام إلى جامعة الملك عبد العزيز؟

الطلاب الأعزاء، من أجل التسجيل في الجامعة، يجب أن تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى جامعة الملك عبد العزيزالتالية:

أن يكون سعودي الجنسية أو ابن لأم سعودية أو أم لابن سعودي.

يجب أن تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها.

إذا كنت موظفًا في الحكومة أو القطاع الخاص، فيجب عليك تقديم موافقة من صاحب العمل للسماح لك بالدراسة في الجامعة.

كن حاصلاً على اختبار القدرات الإدارية واختبار القدرات العلمية والإنجاز.

يتم تحديد فترة صلاحية المؤهلات وشهادات الإنجاز من قبل المركز الوطني للقياس.

لا يجوز طردك من الجامعة أو أي جامعة أخرى لمدة فصل دراسي.

لن تقبل الجامعة أي طالب تم سحب ملفه من الجامعة أو أي جامعة إلا بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ الانسحاب.

لا تقبل الجامعة أي طلاب سبق قبولهم في جامعة أخرى.

ما هي طريقة التسجيل في الجامعة؟

طريقة التسجيل في الجامعة بسيطة ومرنة، بعد التأكد من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يرجى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة القبول عبر رابط على موقع الجامعة.

أدخل نظام القبول.

سجل لإنشاء حساب كمتقدم جديد في بوابة القبول عبر الإنترنت (عزز).

حدد نوع الهوية سعودي أو غير سعودي.

أدخل بياناتك الشخصية المتاحة ثم (نفذ) اسحب البيانات من مركز المعلومات الوطني.

ما هي كليات جامعة الملك عبد العزيز والتخصصات المتوفرة؟

تمتلك جامعة الملك عبد العزيز حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للنساء والآخر للرجال. لدينا أيضًا الكليات التالية في الجامعة: