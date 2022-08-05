جامعة جدة توقع الثقافة تعاون مع المركز الوطني الأرصاد

بينما وقعت جامعة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع المركز الوطني الأرصاد تعتبر جامعة جدة من احدث الجامعات الموجوة داخل المملكة العربية السعودية. تاسست فى عام 1435 بالتاريخ الهجرى وبعام 2014 ميلادى وتعتمد رؤية اختيار قيادة المستقبل وتعمل على تبنى كل التخصصات ومهارات المستقبل لإعداد جيل من العلماء والمفكرين بينما في مجال الكوارث الطبيعية والأزمات التي تتعلق بالأرصاد والاتفاقية تمت يوم 28/ يوليو لعام 2022م بينما أوضح الحميدان ستتم الاستفادة من الاتفاقية خبره الجامعة في مجال التقنية واستفادة الطلاب من خلال التطبيق الفعلي في الترتيب التعاون مع المركز بينما تمت اتفاقيه علي تفعيل برنامج تحقيق الرؤية التي يتم تركيزها على تعزيز القيم وتطوير المهارات التعليمية لتحقيق التعاون والتقدم والتطور إلى الأمام.وقد وعدة الجامعة بتسخير إمكانيتها لتكون مصدراً وطنياً رائدا لجديد المعرفة وتطبيقاتها الاقتصادية لتأهيل خريجيها في التخصصات الجديدة لوظائف المستقبل.

مميزات اتفاقية جامعه جدة مع المركز الوطني للأرصاد

تشمل الاتفاقية على التعاون على الأزمات والكوارث ربما تأتي الاتفاقية من ضمن سلسله من بين اتفاقات تعاون بين جده ومؤسسات الوطن

تتميز اتفاقية جامعه جدة مع المركز الوطني علي تعزيز القيم وتعمل على تطوير الأساسيات.

بينما اتفاقيه جدة تعمل على تطوير وتنميه المعارف في جميع مختلف المجالات.

بينما يترتب على اتفاقيه جامعه جده مع مركز الوطني للأرصاد يستطيع المواطن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما يؤدي ذلك إلى التنافس في الأسواق العمل.

بينما اتفاقيه جده مع المركز الوطني للأرصاد سوف يتم تركيزها على الكوارث الذي متعلقة بالأرصاد الجوية واداره الازمات والأمن السيبراني.

بينما يعتبر عن مجموعة أنشطة إعلامية مجمعه بالإضافة الى التدريب والابحاث والاستشارات.

بينما اتفاقيه جدة تعمل على تطوير وتنميه المعارف في جميع مختلف المجالات. بينما يترتب على اتفاقيه جامعه جده مع مركز الوطني للأرصاد يستطيع المواطن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما يؤدي ذلك إلى التنافس في الأسواق العمل. بينما اتفاقيه جده مع المركز الوطني للأرصاد سوف يتم تركيزها على الكوارث الذي متعلقة بالأرصاد الجوية واداره الازمات والأمن السيبراني. بينما يعتبر عن مجموعة أنشطة إعلامية مجمعه بالإضافة الى التدريب والابحاث والاستشارات. حيث أنه بينما تقوم الاتفاقية على تنميه القدرات البشرية وتقوم أيضاً على التطوير والتقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما أنه بينما تقوم الاتفاقية على تركيز الاستفادة من خبرة الجامعة في مجال التقنية وتحديداً الأمن السيبراني.

وفي نهاية المقال قدمنا لكم اتفاقيه جامعه جده مع مركز الوطني للأرصاد اتفاقيه جده التي تمت يوم 28/يوليو لعام 2022م وقدمنا لكم مميزات هذه الاتفاقية.

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