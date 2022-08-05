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عمر شويل - جدة شروط الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية هل كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز العسكرية منهية بالتوظيف تعتبر كلية الأمير سلطان من أهم وأكبر الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية وسوف نقوم بالشروط اللازمة للقبول في الكلية والتعرف على جميع التخصصات المتاحة داخل كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

كلية الأمير سلطان العسكرية

تعد كلية الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية من الكليات العسكرية المتخصصة في الصحة العامة للمواطنين وقد أنشأت كلية الأمير سلطان في عام 1988م من خلال الخدمات الطبية لوزارة الدفاع والطيران السعودي وتوفر الكلية تدريب الطلاب على الخدمات الصحية المختلفة والتدريب عليها بحيث تتيح فرص العمل أمام الطلاب السعودين في مجالات الصحة العامة المختلفة وكلية الأمير سلطان العسكرية معتمدة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

هل كلية الأمير سلطان العسكرية منتهية بالتوظيف

هل كلية الأمير سلطان منتهية بالتوظيف (نعم) وذلك من خلال العقد المبرم بين الطالب والكلية حيث أن الطالب يخدم في المستشفيات لمدة 4 أعوام يكون بعدها مؤهل لأي أعمال داخل المستشفيات والكلية معتمدة من وزارة التعليم العالي السعودي وتقديم أطباء في جميع التخصصات ذات كفاءة وخبرة عالية وكبيرة.

شروط الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية

للالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية في المملكة العربية السعودية يجب توافر عدد من الشروط للالتحاق بالكلية وهي كما في التالي:

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 23 عاما.

لا يقل نتيجة قياس القدرات عن 70%والتحصيل العلمي 65%.

لا يكون الطالب المتقدم سبق فصله من الجامعات السعودية.

اجتياز الطالب المتقدم للفحص الطبي الشامل.

وجود شهادة الثانوية العامة علمي بتقدير 90%.

تفرغ الطالب المتقدم للدراسة في الكلية.

حصول الطالب المتقدم على درجة 45 في اللغة الانجليزية.

تخصصات كلية الأمير سلطان العسكرية 1444

يوجد عدد من التخصصات المتاحة في كلية الأمير سلطان العسكرية في المملكة العربية السعودية ومن بين هذه التخصصات كما في التالي:

مساعد طبيب أسنان: ( للطالبات فقط).

الخدمات الطبية الطارئة: ( للطلاب فقط).

تخصصات التمريض: ( للطالبات فقط).

تخصص تقنية التخدير: ( جميع الطلاب والطالبات).

تخصصات العناية التنفسية: ( جميع الطلاب والطالبات).

إدارة المعلومات الصحية: ( الطلاب والطالبات).

تقنية الأجهزة الطبية: ( الطلاب فقط).

علوم المختبرات الإكلينيكية: (الطلاب والطالبات).

الأوراق والوثائق المطلوبة للقبول في كلية الأمير سلطان العسكرية

حددت كلية الأمير سلطان العسكرية بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في الكلية بعد الترشيح من خلال الكلية وتسليم المستندات إلى أقرب مكتب بريد وذلك بعد طباعة النموذج من على الموقع وهذه المستندات والوثائق كما في التالي:

وجود شهادة الثانوية العامة وصورة منها معتمدة وموثقة.

دفتر العائلة وصورتين منه.

الهوية الوطنية و3 صور منها سارية.

وجود عدد 6 صور شخصية مقاس (4×6).

وجود نتيجة اختبار اللغة الانجليزية.

الامتيازات التي يحصل عليها الطلبة والطالبات في كلية الأمير سلطان العسكرية

يحصل الطالب والطالبات على عدد من المميزات عند التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية في المملكة العربية السعودية ومنها كما في التالي:

توفير العلاج لجميع الطلبة والطالبات بالمجان.

حصول الطلاب والطالبات على مكافأة مالية شهريا يقدر ب(1000) ريال سعودي.

العمل على توفير مكان لسكن الطلاب والطالبات.

العمل على توفير وجبة غذائية لجميع الطلبة.

توفير المكافأة للطلبة العسكريين حسب النظام العسكري للكلية.

وبذلك نكون تعرفنا على كلية الأمير سلطان العسكرية والتعرف غلى هل كلية الأمير سلطان منهية بالتوظيف و شروط الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية والتخصصات المتاحة في الكلية والمستندات والأوراق المطلوبة للقبول في كلية الأمير سلطان العسكرية والامتيازات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات في كلية الأمير سلطان العسكرية والتعرف على رواتب كلية الأمير سلطان العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.