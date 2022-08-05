تعديل حالة الأهلية غير مؤهل من ابرز المشكلات التي واجهت البعض ممن قاموا بالتسجيل في برنامج حساب المواطن في يوليو الماضي وظهرت نتائج التأهيل منذ أيام قليلة، ويهدف البرنامج إلى توصيل الدعم إلى الفئات المحتاجة والتي يشملها شروط التسجيل في البرنامج الاجتماعي الذي أعادت وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية إطلاقه من جديد في ويلوي 2022 بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين، وخاصة بعد التوقف بالسنوات الماضية.

ما هي أسباب رسالة غير مؤهل في صفحة حساب المواطن

انتظر المسجلين حديثا رسالة التأهيل في الأيام الأولى من شهر أغسطس، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن نتائج تأهيل التسجيلات الحديثة، والذين قاموا بتحديث بياناتهم من المستفيدين القدامى، في الثالث من أغسطس، ويكون سبب عدم التأهيل مكتوب في رسالة عدم التأهيل، والتي يطالعها صاحب الطلب عند الدخول على الحساب الشخصي والاستعلام عن حالة الاهلية، ويكون السبب في الأغلب أن يكون لم يتم الالتزام التام بشروط الاستحقاق أو قام بتسجيل غير كامل، كما يمكن ان يكون مستحق ولكن لا يستوفي شروط الدخل، يكون الدخل أكثر من 3000 ريال شهريا.

[تعديل حالة الأهلية غير مؤهل] حساب المواطن متى ينزل ١٤٤4؟ Ca.gov.sa اعتراضات الاستحقاق

وتقوم وزارة الموارد البشرية بإتاحة اكثر من طريقة للتسجيل والدخول للاستعلام عن الأهلية، منها الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتسجيل حساب المواطن ثم الانتقال لصفحة المواطن السعودي، أو من خلال المنصة الوطنية الموحدة، أو يقوم المواطن بالدخول المباشر من الرابط المخصص للتسجيل والاستعلام، ويتم الاستعلام عن الطلب من خلال الصفحة الشخصية، كما تقوم الوزارة بإتاحة الحاسبة التقديرية للبرنامج، والتي يتم من خلالها التعرف على الراتب الذي سيتم تسلمه.

متى ينزل حساب المواطن وما هو الجدول الزمني للتسجيل والأهلية

أتاح البرنامج التسجيل من جديد في 6 يوليو 2022 واستمر التسجيل حتى 16 يوليو لاستحقاق راتب أغسطس.

تم الإعلان عن نتائج الأهلية في الثالث من أغسطس 2022.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب تقديم الاعتراضات بعد استيفاء شروط عدم الأهلية واستكمال البيانات من جديد وإعادة الإرسال.

يتم تسلم راتب حساب المواطن من مصارف المملكة على الحساب المصرفي للمستفيد في يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.

كيف يتم تعديل حالة الأهلية غير مؤهل

يقوم المواطن بالدخول على الصفحة الشخصية في حساب المواطن بالرقم السري ورمز التحقق.

يتم الدخول على ايقونة الاستعلام عن الأهلية.

يتعرف على سبب عدم التأهيل.

يجب تحديث البيانات بما يتوافق مع سبب عدم التأهيل ثم إعادة تقديم الطلب.

يقوم بتقديم الاعتراض من الايقونة الخاصة بالتقديم.

يتم الإعلان عن نتائج الأهلية قبل العاشر من الشهر الجاري.

يتم دراسة حالة عدم التأهيل في فترة أقصاها 3 اشهر.

قيمة استحقاق راتب حساب المواطن