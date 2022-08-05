نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع سلفة بالخطوات وحصولك على تمويل 5000 ريال من منصة سلفة بدون تحويل راتب في المقال التالي

بدون كفيل ولا تحويل راتب يمكن لاي مواطن سعودي طلب سلفة عاجلة ومن مزاياها الموافقة الفورية فى خلال ساعات تحول لحسابك سلفة وتصل الى 5000 ريال فور طلب سلفة ومتوافقة مع الاحكام والشريعة، ونوضح بداخل المقال شروطها وكيفية الحصول عليها بالخطوات واهم مزايا طلب سلفة الفورية، حيث تعتبر منصة سلفة أول منصة بالمملكة العربية السعودية للتمويل متناهي الصغر باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تعمل المنصة على مساعدة المواطنين مالياً والمساعدة على تحقيق متطلباتهم الشخصية، كذلك تقوم سلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير عمليات الخدمات المالية وتسهيل التعاملات بكل سهولة واستخدام الأدوات اللازمة للحصول على التمويل،وسلفة حاصلة على تصريح من قبل البنك المركزي السعودي، وتمنح سلفة لتمويل المواطنين السعوديين لتغطي جميع احتياجاتهم النقدية، وتعتبر منصة سلفة من الطرق المعتمدة في المملكة للتمويل،وتستطيع الحصول على سلفة بقيمة 5000 ريال سعودي وبخطوات بسيطة عن طريق التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمنصة خلال دقائق شروط سلفة العاجلة من منصة سلفة: أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ولا يتم طلبات من جنسيات أخرى.

وكما يشترط أن لا يقل سن المتقدم بطلب التمويل عن ١٨ سنة وألا يزيد عن ٦٠ سنة.

ويشترط أن يكون الراغب في تمويل منصة سلفة يعمل موظف، ولديه سجل ائتماني ممتاز على ألا تقلده مدة هذه الوظيفة عن ثلاث شهور، وبخصوص الموظف بالقطاع الخاص يجب أن تكون المدة ستة أشهر على الأقل.

وكما يشترط عدم تسجيل أي عرقلة في سجل المتقدم الوظيفي.

دخل الشخص المتقدم بحد أدنى ٤٠٠٠ ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. أهم مزايا الحصول على تمويل منصة سلفة: تتوافق أحكام تمويل سلفة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر

تمويل منصة سلفة بهامش ربحي تنافسي.

إمكانية سداد التمويل على هيئة أقساط

ويستطيع العميل وضع الأموال بصورة بسيطة وفورية داخل الحساب البنكي.

يتاح للعميل الحصول على قرض جديد بعد أن يتم تسديد قيمة الأقساط المجدولة بالكامل.

لا يشترط وجود كفيل أو تحويل الراتب كيفية التقديم على تمويل منصة سلفة: ادخل على رابط موقع منصة سلفة الإلكتروني وإنشاء حساب.

ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف، والهوية الوطنية المسجلين بأبشر.

ثم تقوم بإضافة البريد الإلكتروني، وكلمة الدخول.

ثم عليك بقراءة الشروط والأحكام، والنقر على موافقة، ثم النقر على زر استكمال.

واما في حال إذا كان لديك حساب في السابق فيجب عليك ان تنقر على الرابط فقط ثم الدخول مباشرة. عمر شويل - جدة أسرع سلفة بالخطوات وحصولك على تمويل 5000 ريال من منصة سلفة بدون تحويل راتب - ثقفني

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