امن المنشات وظائف 1444

تعلن قوات أمن المنشآت من خلال منصة أبشر للتوظيف في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توافر العديد من الوظائف العسكرية للنساء برتبة (جندي) لحاملي شهادة الثانوية العامة أو شابه زمن الأفضل أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل أعلى وهذا طبقا للتفاصيل وطريقة التقديم، وسنتعرف في هذا المقال على أمن المنشأت وظائف تابعوا معنا.

نبذة حول قوات أمن المنشآت

قامت قوات أمن المنشآت بممارسة عملها الإداري عقب صدور القرار الوزاري رقم (76) بتاريخ 16/7/1402هـ، وتم إنشاء إداراتها المعنية وتحديد وظائفها الميدانية ومسؤلياتها الإدارية واستمر ذلك لمدة 4 أعوام، وبدأ العمل الحقيقي في المنطقة الشرقية بتاريخ 15/2/1406هـ، حيث تم إنشاء قوة أمن المنشآت مسؤولية الاهتمام بالأمن وحماية المنشآت البترولية والصناعية، وتوالت بعد ذلك المواقع الأخرى حتى وصلت الى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر.

شروط العمل في أمن المنشآت

ينبغي أن تكون المتقدمة حاملة لشهادة الثانوية العامة أو ما شابه ويفضل أن يكون لديها مؤهل أعلى.

ينبغي أن تكون المتقدمة مقيمة بالسعودية بإستثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج السعودية.

يجب أن تكون المتقدمة ذلك سيرة حسنة وسمعة طيبة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن تمتلك المتقدمة موهبة وطنية مستقلة سارية الصلاحية عند التقديم.

يجب أن لا تكون المتقدمة سبق لها العمل في وظيفة عسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية.

ينبغي أن لا تكون سبق لها العمل كموظفة في جهة حكومية.

أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

يجب على المتقدمة أن تجتاز جميع اختبارات القبول.

ينبغي معادلة الشهادات الصادرة من خارج السعودية من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

ملاحظة

ينبغي عليك ان تعبأ الحقول الموجودة داخل نموذج التوظيف بدقة عالية ويتم استبعاد كل من يوجد نموذج يوجدبه اختلاف في بيانات التسجيل طبقا للشروط المعتمدة المعلن عنها مسبقًا.

موعد التقديم

– يبدأ التقديم يوم السبت الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1444/01/08هـ الموافق 2022/08/06م وينتهي يوم الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م.