نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول جديد علي منصة جدارة للحصول علي الوظائف المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة جدارة السعودية, هناك الكثير من الشباب والفتيات وغيرهم ممن يتواجدون داخل المملكة العربية السعودية ويبحثون عن عمل, لتقوم الحكومة السعودية بإنشاء منصة جدارة الإلكترونية لتسهل الأمور علي الأشخاص الذين يبحثون عن عمل من إيجاده خلال هذه المنصة الإلكترونية, وتعتبر منصة جدارة أحد أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمة هي الأهم وهي الكثير من الوظائف المختلفة لكل الفئات والمستويات التعليمية.

طريقة التسجيل في منصة جدارة للتوظيف في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية بإنشاء منصة جدارة الإلكترونية لعرض عليها كل الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي بالمملكة, فيمكن للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات في منصة جدارة أن يقوموا بإنشاء حساب جديد علي الموقع.

قم بالدخول علي منصة جدارة. ثم يتم الضغط علي أيقونة تسجيل جديد. كتابة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الموقع وذلك مثل ( نوع الشخص المتقدم إذا كان ذكر أو انثي- تاريخ الميلاد- رقم الجوال- الاسم- الإجابة علي سؤال إذا كان لديك إعاقة أم لا فإذا كان لديك إعاقة لتقوم برفع الشهادة الطبية التي تثبت ذلك- البريد الإلكتروني- مكان الإقامة- كتابة كل المعلومات المطلوبة والخاصة بالمؤهل التعليمي- ثم يتم كتابة بعض البيانات والمعلومات الأخري). كتابة رقم سري, ثم يتم تأكيده مره أخري. مراجعة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها, ثم الضغط علي كلمة حفظ.

التقدم علي وظائف منصة جدارة الإلكترونية

يمكنك الآن أن تقوم باختيار الوظيفة المناسبة لك من علي موقع جدارة للتوظيف في المملكة العربية السعودية, حيث يعرض الموقع الكثير من الوظائف المتاحة التي يمكن أن يقوم أي شخص بالتقدم عليها في وقت وفي أي مكان.