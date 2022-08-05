كيفية حاسبة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية للقطاع الخاص والحكومي

الكثير من الموظفين قطاع عام واو خاص يسال عن كيفية حساب مكافاة نهاية الخدمة وسوف نوضح بداخل المقال كيفية حاسبة مكافاة نهاية الخدمة وكما سوف نوضح كيفية معرفة مكافاة نهاية الخدمة للقطاع العام والخاص معا، والتي تعد حق واجب لجميع العاملين يدفعه صاحب العمل، ويجب دفع المكافأة فوراً من قبل صاحب العمل للعامل فور انتهاء مدة الخدمة سواء كان هناك عقد مبرم محدد المدة أو غير محدد مدة العمل، وفقاً لقرار نظام العمل في السعودية، ويمكن معرفة حساب مكافأة نهاية الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني بوابة الثقافة العالمية، أو من خلال منصة قوي.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

يقوم الشخص المتقدم من الفئات المستفيدة سواء كانت (موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالسعودية) بالتساؤل حول كيفية معرفة حساب المكافأة المقدمة عند نهاية الخدمة بالعمل، ولكن أصبح بإمكانك الآن وفقاً لوائح النظام الخاص بالثقافة العُمالية حساب مكافأة نهاية الخدمة بكل سهولة فقط من خلال إجراء هذه الخطوات الآتية بالترتيب:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لبوابة الثقافة العمالية.

ثم توقم باختيار نوع العقد.

ثم عليك بتحديد السبب في انتهاء تلك العلاقة العمالية.

ثم تقوم بكتابة مبلغ الراتب الشهري.

ثم عليك بإدخال مدة العمل والخدمة “بالسنوات”.

ثم عليك بكتابة مدة العمل بعدد أشهر العمل في السنة.

ثم تقوم بتحديد عدد الأيام العمل الخاصة بالعمل خلال الشهر.

ثم عليك بالنقر فوق أيقونة “=” يساوي.

انتظر سوف تظهر لك بالتفصيل المبلغ المستحق بالمكافأة في الجهة العلوية الصفحة الرئيسية.

كيفية معرفة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص بمكافأة نهاية الخدمة.

يقوم المستفيد بتحديد نوع العقد

ثم عليك بتوضيح السبب في انتهاء العلاقة العمالية.

ثم تقوم بإدخال قيمة الراتب الشهري.

ثم عليك بادخال مدة العمل بالسنوات.

ثم تقوم بكتابة عدد أشهر الخدمة.

ثم عليك بإضافة عدد أيام الخدمة.

ثم تقوم بالنقر على خانة يساوي.

كيفية معرفة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي: