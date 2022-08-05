نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن والطرق المختلفة للتواصل مع البرنامج في المقال التالي
ما هو رقم حساب المواطن, يسأل الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية التواصل مع حساب المواطن السعودي لتقديم شكاوى أو استفسارات, حيث أن حساب المواطن هو أحد البرامج الذي يقوم بتقديم مساعدات مالية إلي الأشخاص المحتاجين داخل المملكة العربية السعودية, ونظرا لاستفادة الكثير من هذه المساعدات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن فإنه يمكن أن يتعرض شخص ما إلي نقصان في مبالغ الدعم أو عدم نزول مبالغ الدعم المالية المقدمة من البرنامج, فيريد أن يقوم هذا الشخص بالتواصل مع برنامج حساب المواطن لمعرفة أسباب نقصان أو عدم نزول المساعدة المالية, ولمعرفة طرق التواصل المختلفة مع حساب المواطن قم بتكملة هذا المقال.
طرق تواصل برنامج حساب المواطن
خصص برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عدد من وسائل التواصل المختلفة التي الأشخاص من التواصل مع الدعم الفني للبرنامج بكل سهولة وبأسرع وقت, ووسائل التواصل مع برنامج حساب المواطن هي.
- الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن, وهو أول وأهم وسيلة يمكن التواصل من خلالها, ويمكن الدخول علي موقع حساب المواطن بهذا اللينك, لتقوم بعدها بالاستفادة من أي خدمة يقدمها الموقع الإلكتروني لحساب المواطن أو التواصل معه.
- الاتصال علي الرقم المجاني لبرنامج حساب المواطن وهو 19912, حيث يكون هناك مجموعة من خدمة العملاء الأكفاء الذين يعملون علي هذا الرقم للرد علي كل الاستفسارات والشكاوى من المواطنين, ويعمل هذا الرقم علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
- إرسال الرسالة التي تضمن الشكاوى والاستفسارات علي البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن وهذا البريد هو [email protected]
- الذهاب إلي أحد فروع برنامج حساب المواطن والتواجد في الكثير من محافظات المملكة العربية السعودية, حيث يتم العمل داخل الفروع من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.
- خدمة صوتك مسموع, وهي أحد خدمات حساب المواطن التي من خلالها يتم استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين, ويتم العمل خلال هذه الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلي مدار اليوم.
- كما يمكن التواصل مع برنامج حساب المواطن علي المنصة الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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