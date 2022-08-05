4 خطوات لطلب تمويل من منصة سلفة والشروط المطلوبة في دقائق بسهولة

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث والتساؤل عن خطوات طلب تمويل من منصة سلفة SULFAH والشروط المطلوبة التي تمكن الشخص من الحصول على التمويل في أسرع وقت متاح دون الحاجة إلي الدخول في شروط معقدة، حيث يمكنك من خلال منصة سلفة الاستفادة من طلب التمويل إلكترونيا واختيار فترات السداد بالإضفة إلى دفع الأقساط حسب ما يناسب ميزانيتك فضلاً عن سهولة سداد الأقساط إلكترونيا من خلال تطبيق سلفة والذي يدعم افضل وسائل الدفع الإلكتروني التي تحقق السرعة والأمان وسوف نوضح لكم عبر مقالتنا عن أهم شروط الحصول على قرض سلفة وتمويل المنصة للمواطن بخمس خطوات في دقائق.

مزايا تمويل منصة سلفة 1444 هـ

يتميز تمويل سلفة بالكثير من المزايا التي تجعل العديد من المواطنين السعوديين يلجأون إلي المنصة الإلكترونية للتسجيل في الحصول على التمويلات المالية السريعة، ومن أبرز هذه المزايا أن التقديم على طلب تمويل سريع جدا، بالإضافة إلى إمكانية جدولة الأقساط على حسب ما يناسب المواطن المتقدم على طلب التمويل كما تتيح فترات سداد ميسرة، ويعتبر القرض أو التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن هامش الربح تنافسي

أهم شروط تمويل منصة سلفة للمواطن السعودي

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها للحصول تمويل المنصة، وأن هذه الشروط كالتالي:

المتقدم على طلب التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن مبلغ 5000 ريال سعودي.

لا زال المتقدم موجود في العمل.

مدة العمل للمتقدم لا تقل في وظيفته عن 3 اشهر إذا كانت وظيفته في القطاع الحكومي، و 6 أشهر إذا كانت وظيفته في القطاع الخاص.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 23 عام إلي 60 عام.

خطوات الحصول على طلب تمويل من سلفة

يجب اتباع 5 خطوات في دقائق للحصول على تمويل منصة سلفة بسهولة وتلك الخطوات لن تأخذ أكثر من دقيقتين وتتلخص الخطوات في الآتي: