تمويل شخصي 300,000 بدون كفيل وبدون رسوم إدارية بالتقسيط على 60 شهر

المواطن السعودي وكذلك المقيم يبحثون دائماً عن منتجات تمويلية تنافسية للأفراد وأيضاً ذات هامش ربح تنافسي ومتاح ذلك من خلال شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر الشركة العديد والعديد من المنتجات التمويلية المميزه التى تقدمها الشركة فتوفر تمويل التورق وتمويل السلع الاستهلاكية وتمويل المصغر وهناك أيضا منتجات أخرى ونتحدث اليوم عن التمويل الشخصي التورق.

تمويل شخصي 300,000 بدون كفيل لدى شركة اليسر

التمويل الشخصي السريع ذات أقساط شهرية ميسرة من شركة اليسر للتمويل متوفر بقيمة مالية ربما تصل إلى 300,000 ريال سعودي كحد أقصى وهو تمويل التورق المتاح لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل التورق لدى شركة اليسر بأنه متاح طبقاً لضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي تورق من شركة اليسر بأنه متاح دون الحاجة إلى كفيل.

كما يتميز تمويل التورق من شركة اليسر بأنه متاح لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين.

تمويل تورق من شركة اليسر للتمويل متاح بقيمة مالية ربما تصل إلى 300,000 ريال سعودي.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل من شركة اليسر على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي تورق لدى شركة اليسر

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي تورق لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طلب التمويل الشخصي التورق لدى شركة اليسر للتمويل

متاح الحصول على التمويل الشخصي التورق لدى شركة اليسر للتمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي التورق وأيضاً الدخول على طلب التمويل ومن ثم ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل بالبيانات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل.