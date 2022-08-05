يتساءل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية استخراج إذن إصلاح مركبات دون مراجعة المرور عبر منصة ابشر الالكترونية وفي اطار ما تقدمة المملكة من تساهيل علي المواطنين للقيام بكافة الخدمات بشكل الكتروني وفرت إمكانية تقديم طلب بشكل الكتروني لاستخراج اذن قبل البدء في اصلاح مركبة وننشر لكم في السطور التالية خطوات استخراج إذن إصلاح مركبات دون مراجعة المرور عبر أبشر.

استخراج إذن إصلاح مركبات دون مراجعة المرور عبر أبشر

نشرت المرور السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها “تويتر” خطوات استخراج إذن اصلاح المركبات عبر منصة ابشر الالكترونية وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور، يمكنك اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك من المنزل بكل سهولة:

قم بالدخول الي منصة ابشر الالكترونية عبر المتصفح.

ستجد العديد من الخيارات المتاحة امامك قم بالضغط علي خيار المركبات.

بعد ذلك قم بالنقر علي خيار إدارة المركبات. ثم قم باختيار المركبة المعنية.

قم بالنقر علي خيار اصدار إذن اصلاح وقم بتأكيد الطلب.

ستصلك رسالة نصية يوجد بها الرقم المرجعي المتعلق بإذن الإصلاح.

يمكنك بعد ذلك الذهاب للإصلاح من خلال الورش المعتمدة والمسجلة داخل تطبيق ارتح.

قم بمشاركة الرقم المرجعي الخاص بإذن الإصلاح مع الورشة للبدء في اصلاح المركبة.

وأضافت صفحة مرور السعودية ضمن الإجابات الخاصة بها والمتعلقة بالأمر بان مدة الإصلاح للمركبة تكون خلال 90 يوم من الحادث وانه يمكن للشخص استخراج اكثر من اذن للإصلاح ولكن بشرط ان تكون كل ورقة متعلقة بحادث مختلف وليس نفس الحادث.

منصة أبشر الالكترونية

منصة ابشر واحدة من أهم المنصات المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية وتمتاز بتوفير المئات من الخدمات المختلفة للتسهيل علي المواطنين ومساعدتهم في انهاء الكثير من الخدمات بشكل الكتروني من المنزل دون بذل مجهود او الذهاب الي المؤسسات الحكومية وتعمل منصة ابشر بشكل دائم ومستمر علي توفير كافة احتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة وتجيب بشكل اسبوعي علي كافة الأسئلة التي يطرحها المواطنون من خلال منصة تويتر لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن الخدمات وأيضا حل كافة المشاكل التي تواجههم.