نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل سداد المديونية بمليون ونصف ريال وخصم 50% للرسوم للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لديك مديونية لبنك ما وتريد أن تقوم بالسداد خلال فترة قصيرة، وقد تحتاج إلى مبلغ مرتفع لسداد المديونية، إليك أفضل الطرق والخدمات التمويلية التي تساعدك في التخلص من المديونية، والسداد بمزايا وخصائص متنوعة، وهامش ربح تنافسي، من قبل أفضل البنوك السعودية داخل المملكة والذي يقدم تمويل سداد المديونية بمبلغ تمويلي يصل حتى مليون ونصف ريال، ويبدأ من أقل سعر، كما يمكنك الحصول على المبلغ الذي تريده من قبل البنك بفترة سداد طويلة ومزايا كثيرة، وإعادة التمويل بعد سداد نسبة معينة.

تمويل سداد المديونية

قبل التقديم لطلب تمويل سداد المديونية يجب أن تعلم أنه سوف تحصل على مبلغ يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، بفترة سداد تناسب الجميع والتي تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرا، وبهامش ربح تنافسي، وخصم مميز للرسوم الإدارية يصل حتى 50%، والتمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما متوفر لك أن تحصل على إعادة للتمويل ولكن بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، والحصول على تمويل إضافي إذا حصلت على زيادة في الراتب الشهري، ومن أهم المزايا التي تحصل عليها بعد حصولك على التمويل أنه سوف تمتلك بطاقة سفر مجانية والتي تكون بدون رسوم وبطاقة صراف آلي مدى.

شروط التقديم لطلب تمويل سداد المديونية

يجب أن تتوافر بك الشروط المعلن عنها حتى تحصل على التمويل بموافقة فورية في نفس اليوم عند اكتمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وأن يكون الراتب الأساسي لا يقل عن 5000 ريال، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، والتمويل متاح للسعوديين فقط، كما يجب أن يبدأ العمر من 21 عاما ولا يتخطى 65 عاما، والعمل بالقطاع الحكومي شهر قبل طلب التمويل، والموظف الخاص ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، أما القطاع العسكري فيجب أن يكون موظف على رأس العمل لمدة 12 شهر قبل طلب التمويل.

المستندات المطلوبة وكيفية التقديم

يتم إرفاق كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ومختوم به أخر ثلاثة رواتب، وخطاب تعريف بالراتب مفصلا لتاريخ الالتحاق بالعمل، وصورة الهوية الوطنية والعنوان، مع خطاب المديونية والموافقة من البنك الأخر على السداد، وخطاب تحويل الراتب إلى البنك السعودي للاستثمار، ولطلب التمويل يمكنك الدخول إلى تمويل سداد المديونية البنك السعودي للاستثمار الإلكتروني، وأتباع الخطوات اللازمة لطلب التمويل، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8001248000 طوال أيام الأسبوع لطلب المعلومات والاستفسارات عن العروض المتوفرة.