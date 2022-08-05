نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر اغسطس 2022 وتوقعات حول أسعار المنتجات البترولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية هي المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بالمملكة العربية السعودية والمسؤولة أيضا عن الاعلان عن أسعار البنزين لشهر اغسطس 2022، فالشركة هي من تقوم بتحديد أسعار البنزين لكل شهروفقا للعوامل المحيطة به، ولقد قامت الشركة بتغيير أسعار البنزين منذ شهر مايو السابق وحتي وقتنا هذا لم تقم بتغيير اسعار البنزين والمنتجات البترولية المختلفة الاخري، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم اسعار البنزين لشهر اغسطس 2022.

اسعار البنزين لشهر اغسطس 2022

ولقد جاءت أسعار البنزين المطبقة في المملكة العربية السعودية حتي وقتنا هذا كالتالي:-

بنزين من فئة 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

بنزين فئة 91 بسعر 2.18 ريال سعوديز

غاز البترول المسال بسعر 0.9 ريال سعودي.

منتج الديزل بسعر 0.63 ريال سعودي.

الكيروسين بسعر 0.81 ريال سعودي.

ومن المعروف أن دول العالم المختلفة تشهد ذلك الاضطراب الملحوظ في كافة مشتقات البترول وذلك بسبب تلك الأحداث الجارية في مختلف أنحاء العالم، وكذلك بسبب تلك العقوبات الأوروبية على النفط الروسي وكذلك بسبب تلك الظروف التي جاءت بسبب انتشار فيروس كورونا والتي كانت لها التأثير الأكبر على كافة الأسعار.

شركة ارامكو السعودية

هي من أكبر الشركات المنتجة والموزعة للنفط والغاز في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، وأصبحت هي المسؤولة الأولي عن تحديد كافة أسعارالمحروقات بالمملكة العربية السعودية، وتساعد ايضا على تحسين المشتقات النفطية، وبالتالي هي من تقوم بتحديد الأسعار المطبقة في كل شهر للمنتجات البترولية المختلفة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ولقد أوضحت شركة أرامكو أنة يمكن متابعة أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري وذلك من خلال الموقع الرسمي، وكذلك يمكنك أن تقوم بمتابعة اسعار البنزين من خلال المواقع التابعة للشركة على احدي منصات التواصل الاجتماعي، ويتم تحديد أسعار البنزين المطبقة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية باليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

توقعات الخبراء لأسعار البنزين الشهرالحالي

ولقدجاءت توقعات الخبراء المختلفة في مجال النبزين بأن أسعار هذا الشهر سوف تكون كماهي ولن يتم زيادتها نظرا لأستمرار الأوضاع كما هي فسوف يظل سعر لتر البنزين فئة 91 بسعر 2.18 ريال سعودي، وسوف تظل باقي الأسعار كماهي ولن يتم تعديلها، ولكن لم يتم حتي وقتنا هذا صدور أي بيانات رسمية عن أسعار البنزين الجديدة لشهر اغسطس 2022.