طريق إرفاق عقد الايجار الموحد قبل تحديث حساب المواطن

يعتبر إرفاق عقد الايجار الموحد إحدى الخطوات المهمة في عملية تحديث بيانات حساب المواطن وأحد متطلبات استمرار صرف الدعم. ويتم إرفاق عقد السكن بعد الحصول عليه من منصة إيجار. وهي منصة وطنية مهمتها توثيق عقود الإيجار في كافة مناطق المملكة. وبعد استيفاء أركان العقد وتوثيقه يصبح في صورة إلكترونية يمكن إرفاقها عند الحصول على العديد من الخدمات. فهناك عدة جهات أخرى غير حساب المواطن تطلب العقد الموثق مثل برنامج ساند وغيرها من البرامج الاجتماعية المختلفة.

تحديث بيانات حساب المواطن

يشترط حساب المواطن تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري. الهدف الأول من عملية التحديث هو تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الحكومة. مثلا قد يكون المستفيد متزوجًا ويحصل على دعم له ولزوجته وقد يحدث الطلاق بينهما هنا لابد من تحديث الحالة الاجتماعية. كما قد يحتاج المستفيد المستقل إلى إضافة زوجة في حالة الزواج . وقد يحتاج رب الأسرة إلى إضافة مولود جديد أو حذف شخص متوفى. والتحديث الأهم في كل الحالات هو تحديث مبلغ الدخل الشهري لأنه أحد معايير صرف الدعم الرئيسية.

طريقة إرفاق عقد الايجار الموحد

ويتم إرفاق عقد إيجار الموحد من خلال عدة خطوات نوجزها فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن برقم الهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

برقم الهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك قم بالتوجه الى أيقونة ادارة المرفقات.

من ادارة المرفقات عليك اختيار نوع المرفق” عقد ايجار موحد”.

قم بالضغط على أيقونة ” حفظ “.

يقوم حساب المواطن بعد ذلك من التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

دون الحاجة لإرفاقه. مع العلم أن مدة صلاحية عقد الإيجار سنة واحدة ويجب تحديثه بعقد جديد بعد انتهاء مدته.

متى حساب المواطن الدفعة 57؟

ومن المقرر أن يكون موعد حساب المواطن الدفعة 57 يوم 10 اغسطس الجاري. وهذا وفق الجدولة الزمنية ووفق ما أعلنه البرنامج في وقت سابق على تويتر. ويتم الصرف لكل من صدرت لهم نتائج الأهلية سواء من المستفيدين القدامى أو من المسجلين الجدد. ويتم الصرف عن طريق ايداع الدعم في الحسابات البنكية المربوطة بحسابات المستفيدين.