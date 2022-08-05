نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 1444 والشروط المطلوبة للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي 1444هـ تمويل السيارة حيث وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب الراغب في الحصول على تمويل السيارة من بنك القرض، لذلك يعتبر قرض السيارات من القروض التي تقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على تحمل الأعباء وموازنة الظروف، سوف نوفر لكم كامل الموضوع من هذه المقالة وكل ما يتعلق بتمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، ونوضح خطوات الحصول على تمويل السيارة، الشروط التي يجب توافرها، وحد التمويل.

تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية

تمويل السيارات يعتبر من أهم التمويلات والقروض التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المتوسط وهم الذين يمكنهم العمل على زيادة دخلهم الشهري من خلال الحصول على سيارة بتمويل مصرفي سهل للسماح بممارسة العمل الحر على نفقتهم الخاصة، يستهدف بنك التنمية الاجتماعية فئات معينة، بما في ذلك الموظفون براتب 14000 ريال أو أقل، العاطلين عن العمل والغير مأجور، لا تتم خدمتها من خلال قنوات التمويل التقليدية في المملكة العربية السعودية.

مزايا وأهداف بنك التنمية الاجتماعية السعودي 1444

يهدف بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تشجيع ممارسة العمل الحر وتعزيز تحقيق أهداف العمل المرنة، تحسين نوعية الحياة لمواطن المملكة السعودية، فرصة لتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، تخفيض معدل البطالة، الدخل الإضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، الحد من الائتمان غير الرسمي.

شروط تمويل السيارات 1444هـ

يضع بنك التنمية الاجتماعية السعودي بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض السيارة لعام 1444، وهذه الشروط الآتية:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

المتقدم ليس لديه أي قرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 14000 ريال.

تقديم ضمان مقابل التمويل من قبل المقترض، اجتياز فحص الائتمان.

مدة التمويل لا تزيد عن 60 شهرًا.

تواجد رخصة قيادة سارية المفعول، لا يوجد مخالفات مرورية.

التسجيل مع إحدى شركات النقل المعتمدة، يجب أن تكون السيارة مؤمنة.

خطوات التقديم على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

يجب اتباع بعض الخطوات من خلال البنك سالف الذكر حتى يتم الحصول بشكل كامل على تمويل أو قرض السيارات وتلك الخطوات الآتية: