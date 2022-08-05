منصة أبشر إصدار وتجديد جواز السفر في 4 خطوات للمواطن الراغب في السفر

قد قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالتوضيح من خلال المواقع الرسمية للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، الاستفادة من الخدمات المقدمة من منصة أبشر، حيث يستطيع المواطن إصدار وتجديد جواز السفر الشخصي، كما توفر أبشر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطن في السعودية من الانتهاء من إجراءات المصالح الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، من خلال الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي «سبل» لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات، وأكدت المنصة على أن جميع الخدمات الإلكترونية تتطلب حجز إلكتروني في حال الرغبة من تسلم الجواز من إدارة الجوازات في المناطق، ومن خلال المقالة نوضح خطوات تجديد جواز السفر السعودي والشروط المطلوبة للتجديد.

خدمة تجديد جواز السفر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك تسهيلاً للكثير من العمليات التي يجب عملها في المملكة ومن أهمها تجديد جواز السفر من خلال المنصة، كما سهلت الخطوات ووضحتها بالتفصيل من خلال الموقع الرسمي للمنصة وذلك توفيراً للجهود والوقت وما مرت به البلاد مؤخراً من جائحة فيروس كورونا ويتم التجديد إلكترونياً حفاظاً على سلامة المواطنين.

شروط تجديد جواز السفر من أبشر

يجب توافر بعض الشروط الهامة واللازمة لتجديد جواز السفر للمواطن في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر وتلك الشروط الآتية:

أن يكون المواطن الراغب في تجديد جواز سفره موجود داخل السعودية أثناء تجديد الجواز.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجد.

توافر جواز سفر للمواطن الذي يرغب في تجديد جواز سفره سداد رسوم تجديد الجواز والتي تشمل 300 ريال سعودي لصلاحية الجواز مدة 5 سنوات و600 ريال في حالة صلاح الجواز لمدة 10 سنوات.

يمكن للنائب لمن هم أقل من 21 سنة تجديد الجواز له من خلال حسابه الشخصي على منصة «أبشر» طالما أنه تجاوز الـ 21 عامًا، في حال أن صاحب الجواز أقل من 21 عامًا يمكن له أن يجدد الجواز لمدة 5 سنوات فقط.

وجود بصمة وصورة للمواطن الراغب في تجديد جواز سفره.

منصة أبشر خطوات تجديد جواز السفر السعودي

وضحت المنصة بعض الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطن حتى يستطيع تجديد جواز السفر الشخصي وتلك الخطوات التالية: