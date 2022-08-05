نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط من سلفة.. تمويل شخصي سريع احصل على 5 آلاف ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

تقدم المملكة العربية السعودية تقنية جديدة تمامًا للمواطنين السعوديين، وهي “سلفة” المتواجد حاليًا داخل المملكة فقط، والتي تقدم المساعدات المالية للموظفين وأصحاب الأعمال البسيطة، ليكون ذلك نبذة تشجيعية لهم لتحقيق آمالهم وطموحاتهم واستغلالها كما يشاء الفرد، ويأتي سلفة ذات تصريح من البنك المركزي السعودي، كما تتميز تلك المنصة بعدم حاجتها لكفيل، وكذلك عدم تحويل الراتب الخاص بالمواطن، كما قد تم التأكيد من قبل المسؤولين حول أن النصة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، وللمزيد من التفاصيل تابعوا ما يلي. شروط الحصول على “سلفة” من منصة سلفة في البداية يتطلب الأمر التأكيد على أن يكون المتقدم يكون ذو جنسية سعودية الأصل.

كما أن يكون الحد الأدنى لراتب المواطن المتقدم الشهري “5٫000 ريال سعودي” ليس أقل.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم مكتمل الأهلية.

كذلك يجب ألا يقل عمر المتقدم عن “23 عامًا” ولا يزيد عمره عن “60 عام”.

أيضًا يشترط توافر وظيفة حكومية أو خاصة لدي المتقدم، فيكون للقطاع الخاص لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون للقطاع الحكومي مدة ثلاثة أشهر كحد أدنى. مزايا المنصة “سلفة” تمنح منصة سلفة بعض المزايا للعملاء الخاصين بها، وهي الإيداع السريع.

وكذلك توفر للعملاء فترات سداد مريحة، ذات نمط سداد ميسر.

أيضًا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يوجد شك في الحلال والحرام.

بالإضافة إلى توافر هامش ربح تنافسي. طريقة طلب تمويل من سلفة في البداية لابد من الدخول على منصة سلفة .

. ثم وفي بداية الصفحة سوف يظهر “تقديم طلب” قم بالنقر عليها.

وبعدها سوف يظهر أمام المتقدم بعض البيانات المطالب تأكيدها، مثل: “رقم الهوية الوطنية، يليها رقم الجوال، وبعدها البريد

الإلكتروني، ثم كلمة السر”، وبعد ذلك يتم النقر على المربع الخاص بقبول الشروط والأحكام، والاتجاه إلى زر “استكمال التسجيل”.

وفي غضون دقائق معدودة سوف تصل للمتقدم رسالة نصية على الهاتف، لاستكمال عملية التسجيل لطلب التمويل.

فيتطلب على المواطن اختيار 5000 ريال “المبلغ الخاص بالتمويل”.

وسوف يليها بعض البيانات الضرورية، والحساب البنكي الخاص بالمتقدم، لابد من إدخالهم.

حيث يتوجب على كل عميل اختيار مدة سداد الأقساط التي تتناسب مع وضعة، والتي تتراوح بين الشهر والستة أشهر.

ثم يتوجب النقر على “طلب التمويل”، وبعدها سوف تصل رسالة نصية تتضمن وصول قيمة التمويل إلى حساب المتقدم بنجاح. عمر شويل - جدة فقط من سلفة.. تمويل شخصي سريع احصل على 5 آلاف ريال بدون تحويل الراتب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقط من سلفة.. تمويل شخصي سريع احصل على 5 آلاف ريال بدون تحويل الراتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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