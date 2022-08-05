نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ايداع الدفعه 57 من برنامج حساب المواطن لشهر اغسطس 2022 في المقال التالي
أعلن برنامج حساب المواطن متي إيداع الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن أنة من المتبقي علي الإيداع خمس ايام وذلك بالنسبة لدفعة 57 لشهر أغسطس وذلك بالحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، ومن المحدد أن يتم إيداع الدعم بشكل دائما في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالنسبة للشهر الحالي فأنة من المحدد أن يكون اليوم العاشر هو يوم الأربعاء الموافق 10 اغسطس 2022، وسوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل متي إيداع الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن.
متي إيداع الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن
ولقد أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن أنة قد تم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المستفيدين الشهر الماضي لكل من كانت طلباته مكتملة وكذلك مستوفي لمعايير الحصول على الدعم من حساب المواطن، وذلك بعد أن كان قد تم تطبيق بعض من المعايير الجديدة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، ولقد جاءت الاوامر الملكية بإعادة فتح التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن من أجل أن يتمكنوا من الحصول على الدعم الإضافي المحدد وفقا للاوامر الملكية بعد أن تم تخصيص حوالي 8 مليارات ريال سعودي حتي نهاية العام الحالي لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، ولقد أوضح المسئولين أن زيادة الدعم للمستفيدين قد وصلت إلي حوالي 73% وذلك مقارنة بالدفعات السابقة ليصل إجمالي الدعم المقدم للمواطنين بدءا من شهر يوليو أكثر من حوالي 3.1 مليار ريال سعودي.
رابط التحقق من أهلية المواطن
ولقد أوضح برنامج حساب المواطن أنة بعد أن تظهر نتيجة الأهلية للدفعة الحالية من حساب المواطن يمكن لكافة المستفيدين الذين سجلوا في البرنامج أو قاموا بالتسجيل قبل يوم 16 يوليو الماضي، فلقد أصبح بأمكان المواطنين المستفيدين أن يقوموا بالتحقق من أهليه استحقاقهم الحصول على الدعم من حساب المواطن وذلك عن طريق الاستعانة بالرابط الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، وحالات الدفعة ببرنامج حساب المواطن جاءت كالتالي:-
- تحت الإجراء للصرف أنة في انتظار الإيداع.
- مدفوعة وتعني أنة تم إيداع الدفعة في حسابك البنكي.
- في الانتظار وتعني أن الدفعة قد تم تعليقها بسبب وجود مشكلة بسبب رقم الإيبان البنكي الذي تم تسجيله مسبقا بالبرنامج.
- مرفوضة وتعني عدم الإيداع لسبب عدم تنشييط الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
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