نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل راتب وبدون كفيل تمويل من سلفة 5000 ريال في دقائق في المقال التالي
تعتبر منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات السعودية التي تقدم وتمنح تمويلات سريعة في دقائق معدودة، حيث تعتمد المنصة على التقنية المالية حديثة الجودة لرفع مستوى التعاملات البنكية، ويمكن لكل من عملاء منصة سلفة الاستفادة من التمويلات المقدمة بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية، وتصل قيمة التمويل الذي يمكن التقديم عليه بحد أقصى إلى 5 ألف ريال سعودي، والهدف الرئيسي من تمويل منصة سلفة هو سداد كافة احتياجات الشخص المستفيد وديونه، ويمكن سداد مبلغ التمويل من خلال التقسيط على فترات حسب ميزانية المتقدم شهرياً، وقامت المنصة بتوفير تطبيق سلفة الإلكتروني لكي يتم الاستفادة منه من خلال نظام App Store، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل في أقل من 15 دقيقة.
بدون تحويل راتب تمويل من سلفة 5 آلاف ريال:
تتمتع منصة سلفة بالعديد من المميزات بمجرد التقديم والحصول على التمويل، حيث وصلت إمكانية الحصول على التمويل 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى، وليس هناك حاجة إلى وجود كفيل أو تحويل راتب وتعتبر هذه من أهم مزايا تمويل منصة سلفة، وتخضع منصة سلفة تحت إشراف البنك المركزي السعودي، وتتعد تعاملاتها مع وزارة العدل السعودي وفنتك السعودية والعنوان الوطني وسمة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا كيفية التقديم ومميزات وشروط وأحكام تمويل منصة سلفة ورابط الدخول.
مميزات تمويل منصة سلفة:
- تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز بأن له فترات سداد طويلة الأجل ميسرة ومجدولة
- له هامش ربح تنافسي
- إيداع سريع
شروط الحصول على تمويل منصة سلفة:
- أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.
- يبدأ عمر الشخص المتقدم من 20 عام حتى 60 عام ومن أهم الشروط أن يكون مكتمل الأهلية.
- يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي.
- من أهم الشروط أن يكون المتقدم على رأس عمله بفترة لا تقل عن 3 أشهر في حالة أن المتقدم موظف لدى القطاع الحكومي، أو 6 أشهر في حالة أن المتقدم موظف لدى القطاع الخاص.
مواعيد الاستحقاق:
من المعروف أن العميل يقوم بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية، بناءً على المدة التي يقوم باختيارها عند طلب التمويل، وتبدأ من شهر إلى 6 أشهر بحد أقصى، بالإضافة إلى أن الفاتورة المستحقة تصدر في يوم 28 من كل شهر، في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من الشهر الذي يليه.
كيفية تقديم طلب الحصول على تمويل منصة سلفة بالخطوات:
- الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب
- تفتح صفحة تلقائية يطلب فيها إدخال بعض البيانات وهي (رقم الهوية – رقم الجوال المسجل به عبر بوابة أبشر – البريد الإلكتروني – كلمة المرور)
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام
- الضغط على أيقونة استكمال عملية التسجيل
- يختار الشخص المتقدم قيمة التمويل بدءً من ألف ريال حتى 5 آلاف ريال بحد أقصى
- تحديد قيمة السداد بحد أقصى 6 شهور
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
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