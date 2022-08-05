كم حساب المواطن للزوجة وللمرأة المطلقة ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة كم حساب المواطن للزوجة ؟ سؤال يتكرر من العديد من الزوجات داخل السعودية، إذ يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي خصصت من أجل دعم أسر المملكة عن طريق تخصيص مبلغ مالي لهم كل شهر وقيمة المبلغ الممنوح للأسر يختلف من أسرة للأخرى، وقد أتاح البرنامج للسيدات المتزوجات الحصول على دعم حساب المواطن ضمن شروط معينة.

كم حساب المواطن للزوجة ؟

بخصوص الإجابة على سؤال كم حساب المواطن للزوجة ؟ فطبقًا للحسبة الجديدة المعلن عنها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فقد خصص للمتزوجات مبلغ يمكن وصوله إلى 360 ريال سعودي كل شهر تصرف من خلال برنامج حساب المواطن، على ألا يكون للزوجة دخل شهري إلى جانب دخل الزوج، لأنه في هذه الحالة تكون غير مستحقة، ولكن إذا كان دخل الزوج أقل من 200 ريال سعودي، هنا تكون الزوجة مستحقة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للمتزوجه 1444

يمكن أن تسجل السيدة المتزوجة في حساب المواطن من خلال تطبيق هذه الخطوات:

الدخول على موقع حساب المواطن.

النقر فوق تسجيل جديد.

كتابة البيانات الآتية:

رقم هاتف جوال.

الدخل الشهري.

رقم هوية وطنية.

مكان العمل.

الموافقة على الأحكام والشروط.

رفع المستندات التي يطلبها النظام.

النقر فوق التسجيل.

كم حساب المواطن للمرأة المطلقة ؟

خصص برنامج حساب المواطن للسيدة المطلقة في السعودية مبلغ يمكن وصوله حتى 720 ريال سعودي، وهذا لأنها تعتبر في هذه الحالة عائل الأسرة، وتكون مسؤولة عن نفسها وعن الأبناء في حالة تواجدهم تحت حضانتها، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل أمام مجموعة من الحالات ومنها المطلقة على أن ترفق صك ولاية أو مستندات حضانة، غلى جانب عقد إيجار السكن.

طريقة استخدام الحاسبة الإلكترونية في برنامج حساب المواطن

يمكن لكل من قام بالتسجيل في برنامج حساب المواطن أن يستخدم الحاسبة التقديرية لكي يتعرف على المبلغ الذي يستحقه بشكل دقيق، وهذا من خلال الآتي: