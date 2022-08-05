نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك الأهلي الشخصي تمويلات فورية وعروض مميزة تعرف على الشروط في المقال التالي
تمويل البنك الأهلي الشخصي حيث يقدم البنك الأهلي العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين وكذلك للوافدين، حيث يمكن للوافد أو السعودي الحصول على تمويلات شخصية لأغراض مختلفة تحت شروط وضوابط معينة وضعتها إدارة البنك، ويأتي البنك الأهلي ضمن قائمة من البنوك المصرفية الرائدة ومؤسسة مالية كبرى وكان يسمى قديما البنك الأهلي التجاري، كما يمتلك البنك حصة سوقية نسبتها 30٪، وتتجاوز أصوله 896 مليار ريال سعودي، وتبلغ أرباحه 15.6 مليار ريال سعودي، واستطاع البنك الحصول على جوائز عديدة خلال السنوات الماضية من مؤسسات عديدة كأفضل بنك سعودي من الناحية المصرفية والتمويلية، بالإضافة إلى جائزة ثاني أقوى ميزانية في الشرق الأوسط، وأفضل بنك مزود بخدمات إلكترونية.
تمويل البنك الأهلي الشخصي
- يقدم البنك الأهلي بالسعودية خدمات تمويلية عديدة.
- بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها للسعوديين والغير سعوديين سواء دون تحويل راتب أو بتحويل الراتب.
- حيث تسعى تلك الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لمواكبة البنوك العالمية.
- كما يمكن التقديم عليها بالدخول إلى موقع البنك وكتابة البيانات الخاصة بالمتقدم.
- بما في ذلك رقم الهوية، ورقم السجل المدني، الجنسية، عنوان البريد الإلكتروني.
- ثم الضغط على التقديم للتمويل مع إدخال مبلغ التمويل.
شروط تمويلات البنك الأهلي بالسعودية
يعمل كل بنك من البنوك السعودية أو الغير سعودية على ضبط طريقة التقديم في التمويلات التي يقدمها لتقديم تمويلات تتمتع بالشفافية والعدل، وقد وضع البنك الأهلي السعودي عدة شروط للاستفادة من التمويلات، أهمها:
- التمتع بالجنسية السعودية، كما يمكن للوافدين الاستفادة من التمويلات وفق شروط أخرى يحددها البنك.
- ألا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال سعودي، بينما لا يقل راتب الوافد عن 4000 ريال سعودي.
- كما يجب قضاء شهر على الأقل في المؤسسة التابع لها السعودي، أو ثلاثة شهور على الأقل لغير السعوديين.
- أن يكون عمر المتقدم 18 عام أو أكثر، وألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام عند سداد آخر قسط من التمويل.
- ومن الجدير بالذكر أن قيمة التمويل من البنك الأهلي السعودي تبدأ من 500 ريال سعودي، وتصل إلى 1500000 ريال سعودي يتم تحديدها على حسب حالة المتقدم وقدرته على السداد.
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