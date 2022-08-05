نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات.. الداخلية السعودية تحدد موعد التسجيل في قوات أمن المنشآت للكادر النسائي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة الدخلية في المملكة العربية السعودية، باب التسجيل في قوات أمن المنشآت للكادر النسائي على رتبة جندي للكادر النسائي، وذلك عبر الإدارة العامّة للقبول المركزي بالوزارة، فيما تأسست هذه القوات عام 1978م، وتتولى مهمة تأمين الحماية اللازمة لمقدرات المملكة ومنشآتها البترولية والصناعية والتأكد من كفاءة النظام الأمني المعتمد في جميع المنشآت الداخلية والخارجية عبر تنظيم دورات تفتيشية والمشاركة في إعداد الخطط الخاصة بهذه المنشآت.

ما هو موعد التسجيل في قوات أمن المنشآت للكادر النسائي 1444؟

وحدّدت وزارة الداخلية السعودية موعد التسجيل في قوات أمن المنشآت للكادر النسائي 1444هـ، إذ من المقرر أن يبدأ التسجيل بدأ من يوم السبت 8 محرم 1444هـ، الموافق 6 أغسطس 2022م، وحتى يوم الخميس 13 محرم 1444 هـ، الموافق 11 أغسطس 2022م، وذلك من خلال منصة أبشر التوظيف، وفق ما أعلنت في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للكادر النسائي، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://t.co/66ZbY6U5Oh. pic.twitter.com/qjBdAieHel — قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) August 4, 2022

ما هي شروط الالتحاق بقوات أمن المنشآت على رتبة جندي 1444؟

ووضعت وزارة الداخلية في السعودية، عددًا من الشروط والضوابط للالتحاق بقوات أمن المنشآت على رتبة جندي 1444هـ، وهي كالتالي:

تمتلك المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للوظيفة المتقدمة عليها.

اجتياز الاختبارات والمقابلات المطلوبة.

ليست متزوجة من أجنبي.

لا بُد من أن يكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، عدا التي نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج السعودية.

وأن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون محكومًا عليها بالإدانة في جريمة مُخلّة بالشرف والأمانة.

أن تكون المتقدمة لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.

يتناسب طولها المستخدم مع وزنها.

عُمرها لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد على 40 سنة.

ليسيت موظفة في أية جهة حكومية.

ما هي خطوات التقديم للقبول في قوات أمن المنشآت 1444؟

ومن الممكن التسجيل في قوات أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية أونلاين، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: