برنامج حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة 57 في حسابات المستفيدين

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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة 57 في حسابات المستفيدين لشهر أغسطس 2022م، وهو الدعم الذي خصصته الحكومة عبر وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، إذ يجري صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في المملكة، وفق رؤية 2030 التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

موعد إيداع الدفعة 57 في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 57 في حسابات المستفيدين لشهر أغسطس الجاري، إذ من المقرر أن تتم عملية الصرف يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022م، وبالتالي يستطيع جميع المستفيدين المؤهلين للصرف من التوجه إلى البنوك التابعين لها وصرف الدفعة الجديدة من هذا الدعم الذي يساعد في دفع فواتير الكهرباء والماء وشراء بعض المستلزمات الأساسية للأسرة.

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/mvzRB8JC4M — حساب المواطن (@citizenaccount) 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/mvzRB8JC4M — حساب المواطن (@citizenaccount) August 4, 2022

طريقة الاستفسار عن أهلية حساب المواطن أونلاين

ويستطيع أي مواطن لديه حساب في برنامج حساب المواطن الاستفسار عن الأهلية، وهل يحق له الصرف أم لا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. إدخال اسم المستخدم، وكلمة السّر، والنقر على تسجيل الدخول. الدخول لقائمة حسابي. اختيار الاستعلام عن الأهلية. وإدراج رقم الهوية الوطنية، ثم رمز التحقق. الضّغط على استعلام، لظهور حالة المستفيد مؤهل أو غير مؤهل.

تقديم اعتراض على حساب المواطن أونلاين

وفي حالة ظهور حالة المستفيد من برنامج حساب المواطن، أنه غير مؤهل يمكنه تقديم اعتراض على النحو التالي:

التوجه إلى بوابة التسجيل في حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السّر، والرمز المرئي والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة الشكوى، وكتابة البيانات المطلوبة.

إرفاق المستندات التي تثبت الأحقية في الاعتراض.

النقر على تقديم الشكوى.

الانتظار حتى دراسة الشكوى، والرد عليها عبر البريد الإلكتروني.

وبالنسبة لموعد تقديم الاعتراض، لا بد من أن يكون بعد مُضي خمسة أيام على إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين بالبنوك، إذ تظهر أيقونة الشكوى في الحسابات بعد مرور هذه الفترة، ليتمكن أي مواطن غير مؤهل من تقديم الاعتراض، كما أن فترة السماح لتقديم هذا الاعتراض تصل إلى 90 يومًا.