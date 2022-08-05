نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم تغيير صورة الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن استفسار أحد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن حالات تغيير صورة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات في المملكة، وهي من الخدمات التي توفرها هذه الهيئة بكل سهولة، فيما تعد بطاقة الهوية هي الوثيقة التي يسير بها المواطن ويستطيع السفر من خلالها إلى دول مجلس التعاون، ويجري إصدارها لأول مرة في عمر 15 عامًا بشكل إلزامي، واختياريًّا للذكور من سن 10 حتى 14 عامًا، ومدة صلاحيتها 5 سنوات للأعمار من 15 حتى 30 عامًا، و10 سنوات للأعمار من 31 حتى 50 سنة، و20 عامًا لمن يتعدى عمره 50 سنة.

حالات تغيير صورة الهوية الوطنية

وأوضح الأحوال المدنية، حالات تغيير صورة الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك يتم في حالتي وجود تغيّر في الملامح أو بموجب تقارير طبية وذلك وفق آخر بيان بعد أن زادت الاستفسارات بهذا الشأن، وكانت الأحوال قد نفت من قبل إمكانية إصدار بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.

خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

وتُتيح الأحوال المدنية في السعودية خدمة التفويض عبر منصة أبشر لإنجاز عددٍ من الخدمات عبر خدمة التفويض الإلكتروني، ومن أهم هذه الخدمات استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة.، كما أتاحت الأحوال المدنية مؤخراً إمكانية المواطنين من تجديد البطاقة الهوية إلكترونياً وذلك عبر منصة أبشر.

بإمكانك الاستفادة من تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة ⁧#أبشر⁩ بكل يسر وسهولة. ⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/lmQD94MM34 — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) بإمكانك الاستفادة من تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة ⁧#أبشر⁩ بكل يسر وسهولة. ⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/lmQD94MM34 — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) August 4, 2022

كيفية استخراج الهوية الوطنية في السعودية للمرة الأولى

ويمكن لأي مواطن أو مواطنة في المملكة العربية السعودية، استخراج الهوية الوطنية للمرة الأولى، من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: