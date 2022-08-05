250 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب عبر تسهيل للتمويل

تمكنت شركة المتحدة للخدمات المالية توفير برنامج تسهيل للتمويل من مبلغ 10,000 ريال حتى 250,000 ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة عند تطابق الشروط والأحكام المطلوبة حيث وفرت التمويل الشخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو ضامن لكافة عملائها مع توفير التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بشرط أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال مع إحضار جميع الضمانات الواجبة للتمويل لضمان الحصول على تمويل سريع بدون تحويل للراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم بفترة سداد مرنة للجميع عن طريق برنامج تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

شروط برنامج تسهيل للتمويل عند طلب التمويل الشخصي

شركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية نجحت في تقديم برنامج تمويلي ميسر للعملاء عن طريق تسهيل للتمويل بالمملكة حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون كفيل أو تحويل راتبك الشهري بفترات سداد ميسرة للجميع حتى خمسة سنوات على الأكثر ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يلي:

يشترط برنامج تسهيل للتمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

كذلك الحد الأدنى للتمويل يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ولكن ربما يصل إلى 250 ألف ريال سعودي بعد توفير الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل.

لابد إيضًا توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 25 عام على الأقل بموافقة من برنامج تسهيل للتمويل في السعودية.

يمكن التقديم على التمويل الشخصي التابع إلى تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة المتحدة للخدمات المالية.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بالمملكة