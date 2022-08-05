نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد حساب المواطن 1444 ca.gov.sa رابط التسجيل والاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444 عبر بوابة برنامج الدعم الحكومي الإلكترونية، حيث بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات التسجيل الجديدة مرة أخرى بناءً على الأوامر الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بعد توقف دام طويلاً، فمن يرغب في تحقيق الاستفادة من دعم حساب المواطن الموجه للمواطنين الأكثر حاجه ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية، فيمكنه تقديم جديد في حساب المواطن الآن من خلال اتباع رابط بوابة حساب المواطن 1444هـ، كما يمكن الإطلاع على طريقة وخطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق، والحصول على رقم حساب المواطن المجاني 1444.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل في حساب المواطن جديد منذ أن تم إطلاق البرنامج المخصص لتوجيه الدعم الحكومي من خلاله في شهر ديسمبر لعام 2017م، واستمر في استقبال طلبات التسجيل حتى الدفعة الثامنة والعشرون لشهر مارس 2020م، حيث توقف البرنامج عن استقبال طلبات تسجيل جديدة منذ عامين تقريباً.

وقد تم توجيه العديد من الأسئلة من جانب متابعي الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن متى يفتح تسجيل حساب المواطن لاستقبال طلبات جديدة من أجل الالتحاق بمستفيدي ومستفيدات برنامج الدعم الحكومي للحصول على المبالغ النقدية المقدمة كدعم للمواطنين.

وقد رد حساب خدمة المستفيدين بأنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى، ويجب العلم بأنه يتم مراجعة ضوابط الدعم الخاصة بالبرنامج بصورة دورية، وفور تحديد موعداً لفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن الحكومي، فسوف يتم إشعاركم عن طريق الحسابات الرسمية للبرنامج، كما سيتم إرفاق موعد إتاحة أيقونة تسجيل جديد حساب المواطن 1444 فور الإعلان رسمياً عن ذلك من جانب البرنامج.

فتح التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي

أصدر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما تم رفعه من جانب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله وعاهما- أمراً ملكياً كريماً اليوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ يقضي بالتالي:

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن السعودي وفق الضوابط المعلنة سابقاً لاستقبال طلبات جديدة مرة أخرى.

تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم نقدي إضافي لمستفيدي حساب المواطن لنهاية العام المالي الجاري.

التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

- تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي فور إتاحة أيقونة “تسجيل جديد” من قبل البرنامج بشكل رسمي من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال اتباع الرابط التالي (ca.gov.sa)، ثم النقر على نافذة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية للبرنامج، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة والنقر على “دخول”.

ستظهر أمامك صفحة تغيير الرقم السري، قم بتعبئة الرقم السري الجديد وأنقر على أيقونة “تغيير”، ثم أنقر على أيقونة “تعبئة أو استكمال الطلب، ثم تعبئة البيانات العامة وبيانات العنوان وبيانات التابعين والإفصاح عن الدخل وبيانات العقارات وبيانات الحساب البنكي، ثم مراجعة الطلب كاملاً.

وبعد ذلك يتم النقر على مربع الإقرار والتعهد، ثم النقر على أيقونة “تقديم الطلب”، ويمكنكم مشاهدة خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد 1444 عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب التنويه من جانبنا أن برنامج حساب المواطن قام بتعليق تسجيل جديد حساب المواطن 1444 وفقاً للتعديلات الجديدة المقررة على ضوابط الدعم الحكومي للبرنامج، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين أو إضافة مولود في حساب المواطن السعودي، واستمر البرنامج على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة فتح التسجيل مرة أخرى.

تحديث حساب المواطن للبيانات 1444

تم الإيضاح من قبل برنامج حساب المواطن السعودي فيما يتعلق بالإجراء الواجب اتباعه من أجل ضمان استمرارية الحصول على الدعم المقدم من برنامج الدعم الحكومي بالمملكة للمواطنين، حيث يستمر البرنامج في تحويل مستحقات المستفيدين بدورات الاستحقاق المتتالية في حال كانت البيانات محدثةً فقط.

وحدد البرنامج الفترة الزمنية الواجبة لإجراء عملية تحديث حساب المواطن خلالها، حيث يجب الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية وإجراء التعديلات على البيانات من إدارة المرفقات خلال مدة زمنية أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير على حالة المستفيد، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم التحديث للبيانات.

دخول حساب المواطن برقم الهوية 2022

أعلن برنامج حساب المواطن عن خطوات التعرف على ملخص وتفاصيل الدفعات المالية بحساب المستفيد الشخصي على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث يمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالدفعات من خلال الدخول غلى حسابك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول، ثم الذهاب إلى قائمة “الدفعات المالية”، والنقر على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات النقدية الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة من دعم البرنامج الحكومي، كما يمكن التحقق من المبلغ المستحق من الدفعة القادمة عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة إلكترونياً عبر موقع حساب المواطن الرسمي.

أوضح حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي أنه يتم تجميد حساب المواطن في حال عدم تصحيح أو تحديث حساب المواطن لبيانات المستخدم وتقديم اعتراضاً خلال المدة الزمنية المسموح بها والمحددة رسمياً من جانب البرنامج بثلاثة أشهر، حيث يتم إيقاف الحساب في هذه الحالة وتعليق استقبال أي طلب تسجيل جديد في حساب المواطن للحصول على الدعم الحكومي من خلال البرنامج.

استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 57

تم الإعلان اليوم الثلاثاء بتاريخ الثاني من شهر أغسطس لعام 2022م من خلال حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج أهلية الدورة السابعة والخمسون الخاصة بشهر أغسطس الجاري، وأوضحت أنه يمكن الآن الإطلاع على نتيجة الأهلية للتعرف على ما إذا كان المتقدم مؤهلاً أو غير مؤهل للحصول على مبالغ الدعم من خلال تسجيل دخول بوابة حساب المواطن.

علماً بأنه في حال كانت نتيجة الأهلية “غير مؤهل”، فيجب على المتقدم الغير مؤهل تقديم اعتراض على حالة الأهلية خلال مدة زمنية أقصاها 90 يوماً من تاريخ إعلان الأهلية، وقد أوضح البرنامج أنه في حال ظهور الحالة غير مؤهل، فيجب تحديث البيانات وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة على حسب أسباب عدم الأهلية، ويتاح استعلام أهلية حساب المواطن من خلال اتباع رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1444 الرسمي المرفق بالمقال

وقد تم التأكيد من جانب المتحدث الرسمي لحساب المواطن على أن مبالغ الدعم الإضافية التي تم التوجيه بصرفها بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- سيتم نزولها في حسابات المستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة مع مبلغ الدورة الـ57 المقرر صرفها بالموعد الموضح بالتالي.

موعد نزول حساب المواطن أغسطس 2022

يبحث العديد من المستحقين لرواتب حساب المواطن النقدية عن موعد نزول حساب المواطن مستحقات الدورة السابعة والخمسون الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2022م من برنامج حساب المواطن، لذلك قمنا بتوفير تاريخ إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين من خلال التالي:

سيتم نزول حساب المواطن مع بداية الساعة الأولى من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 10 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 12 محرم 1444هـ.

ولمعرفة كم باقي على حساب المواطن الدفعة السابعة والخمسون أو بحساب المدة الزمنية المتبقية على نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية للمؤهلين في برنامج حساب المواطن السعودي اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ الخامس من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ السابع من شهر محرم لعام 1444هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على صرف حساب المواطن هي “5 أيام”.