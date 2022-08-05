تمويل إمكان ب50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بأقساط ميسرة

نجح تمويل إمكان في السعودية على توفير التمويل الشخصي الميسر والتمويل الإضافي للأفراد وغيرها من التمويلات الميسرة لهم بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري عند طلب تمويل إمكان الراجحي ولكن بشرط توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص مع توفير إيضًا دخل ثابت شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي بموافقة من شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم عبر تطبيق الجوال التابع إلى الشركة بإجراءات ميسرة للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم بفترة سداد طويلة تصل إلى 24 شهر عن طريق إمكان للتمويل.

شروط تمويل إمكان عند طلب التمويل الشخصي الميسر

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة أفضل تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن يحتاج التمويل الميسر توفير العديد من الضوابط والشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل داخل السعودية:

يشترط التمويل الشخصي الميسر توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل إمكان بالمملكة.

يحتاج التمويل الميسر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد من توفير دخل ثابت يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر عن طريق شركة إمكان.

توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني الذي يتراوح من 25 عام فأكثر حتى 60 عام فقط لا غير.

مميزات برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العديد من المزايا التمويلية ومنها توفير تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل للراتب شهريًا بالتقسيط لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التي تقدمها شركة إمكان عند طلب التمويل المُصغر للأفراد كما يلي بكافة التفاصيل: