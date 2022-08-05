تسجيل أمن المنشآت للعنصر النسائي 1444 من رابط التوظيف أبشر

غدا السبت يبدأ تسجيل قوات أمن المنسآت للعنصر النسائي عن طريقة التقديم على منصة أبشر للتوظيف، والتي تستقبل المتقدمين على الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وكانت وكالة الإدارة العامة للقبول المركزي والمنوط بها الإشراف على إعلانات التوظيف العسكري، قد أعلنت عن متطلبات التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت للنساء، حيث سيكون التسجيل على رتبة جندي وذلك بما يراعي الشروط العامة التي تم وضعها لهذا الغرض، وطريقة الاختبارات حتى إعلان المقبولين.

تقديم أمن المنشآت للنساء

الرتبة المطلوب التقديم عليها هي رتبة جندي،وسوف يتم قبول الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة، وذلك ضمن شروط تقديم أمن المنسآت للنساء التي حددتها إدارة القبول المركزي، ويفضل الحاصلات على مؤهل دراسي أعلى، علماً بأن مواعيد التقديم سوف تكون بداية من يوم السبت 8 محرم 1444، الموافق 6 أغسطس 2022، وينتهي يوم الخميس القادم 13 /1 /1444، الموافق 11 /8 / 2022، وسيكون بداية فتح رابط منصة أبشر توظيف في الساعة العاشرة صباحاً من يوم التقديم ويغلق في نفس الوقت أخر يوم للتسجيل.

شروط تسجيل أمن المنشآت للعنصر النسائي

وضعت إدارة القبول المركزي شروط تسجيل أمن المنشآت للعنصر النسائي على رتبة جندي وهي كما يلي :

أن تكون المتقدمة على وظيفية جندي من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك.

يفضل للحاصلات على مؤهل دراسي أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية أصل ومنشأ، وقد تم استثناء اللاتي نشأن مع والديهم أثناء خدمة المملكة بالخارج.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وذات سمعة طيبة وغير محكوم عليها بالإدانة في جرائم الأمانة أو الشرف.

أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقلة، وتكون البطاقة سارية الصلاحية عند التقديم.

ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري.

ألا يكون قد أنهي خدمة المتقدمة من أخد المعاهد العسكرية او المراكز لأي سبب أو من الموظفات في الجهات الحكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة

يجب اجتياز اختبارات القبول والإجراءات المرتبطة.

طريقة التقديم على أمن المنشآت للنساء

سوف يتم التقديم عن طريق رابط بوابة أبشر توظيف بداية من الساعة العاشرة من صباح يوم غدا السبت، مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.