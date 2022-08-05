نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم امن المنشآت نساء 1444 “جندي لحملة الثانوية” شروط امن المنشآت تقديم للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب تقديم امن المنشآت 1444 على رتبة جندي للعنصر النسائي لحملة الثانوية العامة أو ما يُعادلها وضمن شروط أمن المنشآت نساء 1444 أن يُفضل من لديها مؤهل أعلى. ونستعرض عليكم من خلال هذا المقال رابط تقديم امن المنشآت نساء 1444 رتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يُعادلها وشروط التقديم على امن المنشآت للنساء 1444 .

تقديم امن المنشآت

امن المنشآت تقديم نساء 1444 ، يبدأ التقديم على امن المنشآت للنساء على رتبة جندي ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق الثامن 8 من شهر محرم لعام 1444 هجري، وما يُقابله الخامس 5 من شهر أغسطس /آب 2022 ، حيث سيتم بدء استقبال الطلبات وفتح رابط تقديم امن المنشآت نساء 1444 ، من تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التقديم على امن المنشآت للنساء يوم الخميس الموافق الثالث عشر 13 من شهر محرم 1444 هجري، وما يقابله الحادي عشر 11 من أغسطس 2022.

وكما ذكرنا بعاليه أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروط تقديم امن المنشآت نساء رتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يُعادلها ويُفضل من لديها مؤهل أعلى ، والتي جاء في مقدمتها ، يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

شروط امن المنشآت نساء

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها ويفضّل من لديها (مؤهل أعلى). أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم. أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم امن المنشآت نساء جندي

يُمكنكم الدخول عبر رابط ابشر توظيف ، وإتمام عملية تقديم امن المنشآت للنساء 1444 ، والإطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بمعرفة شروط تقديم امن المنشآت للنساء ، وتفاصيل موعد الإعلان عن نتائج قبول امن المنشآت للنساء.

وقد أوضحت قوات أمن المنشآت في وقت سابق أن التعيين سيكون بعد التخرج والعمل في مواقع قوات امن المنشآت في مناطق المملكة السعودية، وفقاً لما تم ذكره من شروط يجب أن تتوافر فيمن ترغب بـ تقديم أمن المنشآت نساء لرتبة جندي.