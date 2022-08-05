منصة سلفة تمويل ميسر سريع بدون كفيل أو تحويل راتب

منصة سلفة تقدم قرض شخصي لتمويل المواطنين السعوديين لتغطي جميع احتياجاتهم النقدية، وتعتبر منصة سلفة من الطرق المعتمدة في المملكة للحصول على أفضل الحلول من التمويل، والدعم المالي كما أنها توافق أحكام الشريعة الإسلامية، وحاصلة على تصريح من قبل البنك المركزي السعودي، وتستطيع الحصول علي تمويل سريع بقيمة 5000 ريال سعودي وبخطوات بسيطة عن طريق التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمنصة خلال دقائق ولذلك تجد المواطنين السعوديين يبحثون بكثرة على طريقة التقديم، والخطوات والشروط، وما هي مميزات تمويل منصة سلفة؟ وهو ما سوف نتعرف علية الأن من خلال السطور القادمة.

مميزات منصة سلفة

منصة سلفة توفر المميزات العديدة للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، حيث توفر قرض شخصي له العديد من المميزات، والتي جاءت كالتالي:

تمويل يمتاز بالتوافق مع أحكام، وقواعد الشريعة الإسلامية.

إجراءات الحصول على التمويل سهلة وميسرة.

يحصل صاحب التمويل على ربح تنافسي.

تقدم المنصة تسهيلات عديدة في طريقة سداد الأقساط.

يستطيع العميل وضع الأموال بصورة بسيطة، وفورية داخل الحساب البنكي.

بعد أن يتم تسديد قيمة الأقساط المجدولة بالكامل يمكن للعميل الحصول على قرض جديد.

شروط منصة سلفني للتمويل

يوجد عدد من الشروط الواجب التعرف عليها قبل طلب التمويل من المنصة لكي تكون فرصة قبول الطلبات كبيرة لك، ومن هذه الشروط التالي:

يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط ولا يتم طلبات من جنسيات أخري.

يجب أن لا يقل سن المتقدم بطلب التمويل عن ١٨ سنة والا يزيد عن ٦٠ سنة.

من أهم الشروط أن يكون الراغب في التمويل يعمل موظف، ولديه سجل ائتماني ممتاز على ألا تقلد مدة تقلده هذه الوظيفة عن ثلاث شهور، وبخصوص الموظف بالقطاع الخاص يجب أن تكون المدة ستة أشهر على الأقل.

يجب أن يكون الراتب ٤٠٠٠ريال سعودي ولا يقل عن هذه القيمة.

عدم تسجيل أي عرقلة في سجل المتقدم الوظيفي.

خطوات التقديم للمنصة

يمكنك التقديم إلى تمويل منصة سلفة عبر اتباع عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

الدخول للموقع الالكتروني sulfah.com وانشاء حساب.

ثم كتابة رقم الهاتف، والهوية الوطنية المسجلين بأبشر.

بعد ذلك قم بإضافة البريد الإلكتروني، وكلمة الدخول.