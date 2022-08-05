نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها في المقال التالي
تعديل مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها .. في بشرى سارة أعلنها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أن سيتم تعديل المكافآت الخاصة بنهاية خدمة الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص وذلك استهدافًا للعاملين في الجامعات بالمملكة السعودية من أجل الحصول على حقوقهم بعد الإخلاء من الخدمة ووفقًا للبيان الخاص بمجلس الوزراء الذي ينص على صرح مجلس الوزراء في بيان نصه صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عام في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية سواء أستاذ وأستاذ مشارك أستاذ مساعد أو محاضر وذلك يتم عن كل عام ويتم معادله راتب الرتبة والدرجة وقد تم استثناء بعض الحالات من إكمال المدة لأعضاء هيئة التدريس وهي كالتالي إصدار أي امر ملكي خاص بالتعيين في وظيفة أخرى وأن يصل إلى سن التقاعد وإلغاء الوظيفة في حالات الوفاة وكذلك حالة العجز الصحي الكامل حيث يستحق المكافأة وتبدأ من تاريخ أي حالة من الحالات السابقة وتصرف من الجهة التي انتهت خدمته بها كعضو هيئة تدريس
وبالنسبة لطريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة فمن الحقوق الواجبة على صاحب العمل تجاه العاملين هو أنه في حالة انتهاء العقد الخاص بهم.
يتوجب دفع مكافأة للعاملين عند انتهاء عقودهم وتحدد في مدة السنوات ولذا قامت وزارة الموارد البشرية طريقة حساب المكافأة الخاصة.
- وفق نهاية الخدمة على الموقع الرسمي لـ حاسبة مكافأة نهاية الخدمة ولذلك يمكنك حسابها بكل سهولة وفق التعديلات الأخيرة لنظام العمل.
- وطريقة الدخول إليها بسيطة جدًا كل ما عليك فعله هو الدخول من أي هاتف محمول على الإنترنت .
- وفتح الموقع الرسمي لحساب مكافأة نهاية الخدمة وبعدها تحديد نوع العقد سواء أكان محدد المدة أو غير محدد .
- وتحديد السبب الذي أدى لانتهاء الخدمة وقيمة الراتب الخاص بك وعدد السنوات التي قضيتها في الخدمة.
- وبعدها الأشهر والأيام واضغط على علاوة يساوي ستظهر لك كل ما تريده من المكافأة وحسابها
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