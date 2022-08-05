نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444 في المقال التالي
تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444 .. معلومة قد لا يعرفها الكثيرين أن عملاق الصناعة والتعدين السعودية شركة أرامكو تتيح التدريب داخل أكاديمياتها في المملكة العربية السعودية لخريجي الثانوية العامة وذلك عبر البرامج التي تؤهلهم للعمل في الشركة وفق التخصصات والاختصاصات التي يحددها الطالب وبتدريب عليها مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات وكذلك مهارات التدريب والسلامة والمهارات الخاصة بالحاسب الآلي والكثير من البرامج التدريبية التي تدرسها الشركة إلكترونيًا لخريجي الثانوية من أجل تأهيلهم للعمل بها .
تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444
- ومن أجل التسجيل في برامج التدريب الخاصة بطلاب الثانوية العامة بشركة أرامكو للعام الهجري الجديد 1444 و 2022 .
- يتم دخول الطالب أو ولي أمره على الموقع الرسمي الإلكتروني لـ أرامكو على الإنترنت وبعدها تقوم بتسجيل دخولك عن طريق رقم الهوية.
- وكلمة المرور ثم تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالبرنامج الراغب التدريب عليه وتقوم بإرفاق كافة الأوراق .
- والمستندات المطلوبة للتسجيل وستظهر أمامك على الموقع كالمؤهلات العلمية والهوية الوطنية.
- وسيظهر أمامك اختبار في الرياضيات واللغة الإنجليزية يجب أن تجتازه من أجل التواجد بقائمة المقبولين في الاختيار الأول.
- وبعدها تجتاز الفحص الطبي لمن يجتاز الاختبارات وتقوم بالتوقيع على التدريب قبل بدء البرنامج.
شروط التقديم في أرامكو لطلاب الثانوية العامة 1444
واشترطت شركة أرامكو بعد الشروط الواضحة والواجب توافرها في كل من يرغب بالالتحاق بالبرنامج التدريبي الخاص بهم .
- وجاءت تلك الشروط كالتالي:- أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 عام وألا يقل عمره عن 22 سنة .
- وذلك بالنسبة لطلاب ثانوي بجانب الحصول على موافقة ولي الأمر ويجب أن تكون الدرجة التي حصل عليها في الثانوية العامة 75 بحد أدنى.
- بجانب تلك الشروط يجب أن يكون الطالب ما زال في المراحل التعليمية للمرحلة الثانوية العامة حتى يتم قبوله في البرنامج التدريبي.
- وكذلك يجب أن تكون المرة الأولى للتقديم ولم يقدم في أوقات سابقة وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل .
- فعليه إرسال طلب التسجيل في البرنامج إلكترونيًا أثناء التسجيل وبعدها أن يجتاز الفحص الطبي.
- وبعدها يقوم بتقديم طلب التسجيل بعد ظهور نتائج اختبارات القدرات وقد اجتاز الرياضيات من 7 وحتى 20 أغسطس 2022 .
- ويوقع عقود التدريب في البرنامج بعد التسجيل.
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