شروط ورابط تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444

تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444 .. معلومة قد لا يعرفها الكثيرين أن عملاق الصناعة والتعدين السعودية شركة أرامكو تتيح التدريب داخل أكاديمياتها في المملكة العربية السعودية لخريجي الثانوية العامة وذلك عبر البرامج التي تؤهلهم للعمل في الشركة وفق التخصصات والاختصاصات التي يحددها الطالب وبتدريب عليها مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات وكذلك مهارات التدريب والسلامة والمهارات الخاصة بالحاسب الآلي والكثير من البرامج التدريبية التي تدرسها الشركة إلكترونيًا لخريجي الثانوية من أجل تأهيلهم للعمل بها .

تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444

ومن أجل التسجيل في برامج التدريب الخاصة بطلاب الثانوية العامة بشركة أرامكو للعام الهجري الجديد 1444 و 2022 .

يتم دخول الطالب أو ولي أمره على الموقع الرسمي الإلكتروني لـ أرامكو على الإنترنت وبعدها تقوم بتسجيل دخولك عن طريق رقم الهوية.

وكلمة المرور ثم تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالبرنامج الراغب التدريب عليه وتقوم بإرفاق كافة الأوراق .

والمستندات المطلوبة للتسجيل وستظهر أمامك على الموقع كالمؤهلات العلمية والهوية الوطنية.

وسيظهر أمامك اختبار في الرياضيات واللغة الإنجليزية يجب أن تجتازه من أجل التواجد بقائمة المقبولين في الاختيار الأول.

وبعدها تجتاز الفحص الطبي لمن يجتاز الاختبارات وتقوم بالتوقيع على التدريب قبل بدء البرنامج.

شروط التقديم في أرامكو لطلاب الثانوية العامة 1444

واشترطت شركة أرامكو بعد الشروط الواضحة والواجب توافرها في كل من يرغب بالالتحاق بالبرنامج التدريبي الخاص بهم .

وجاءت تلك الشروط كالتالي:- أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 عام وألا يقل عمره عن 22 سنة .

وذلك بالنسبة لطلاب ثانوي بجانب الحصول على موافقة ولي الأمر ويجب أن تكون الدرجة التي حصل عليها في الثانوية العامة 75 بحد أدنى.