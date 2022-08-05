نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر والمستندات المطلوب لصرف معاش التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية ، تعد المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية هي المسئولة عن تطبيق نظام التأمينات داخل المملكة، يهدف هذا النظام إلى توفير حياه كريمه للمواطن عند بلوغه سن التقاعد وعدم قدرتهم على العمل مرة اخرى، ذلك في حالات التقاعد أو الوفاة أو العجز وقام هذا النظام بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمشتركين أو الإصابات أثناء العمل وتعويضات عند العجز، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع خطة للتقاعد المبكر الذي يبحث عنها كثير من المواطنين السعوديين.

بناءا عليه يتم عمل دمج العامل الذي شارك في الاستحواذ على القطاع الخاص في نظام الضمان الاجتماعي وبسبب مشاركته يكون هو المؤهل للحصول على معاش تقاعدي، إن المؤسسة العامه للتامين تعمل خطة تقاعد منفصله بين كل مؤسسه وآخري.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

وجدير بالذكر أن العامل عند بلوغه سن 60 عاما لا يستطيع العمل كما كان في فترة الشباب وذلك نتيجة لتقدمه في العمر، لهذا يلجأ الكثير من الموظفين والعمال إلى أخذ الكثير من الإجازات لابتعادهم عن العمل الذي يشكل لهم أضرار صحيه، ويكون في حاجه إلى الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل وفى بعض الأحيان يلجأ العامل إلى التقديم على التقاعد المبكر، ولكن يجب عليه أن تتوافر لديه بعض الشروط وهى:

يجب أن لا يبلغ سن 60 عاما.

أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات ليست اقل من 25 عاما.

أن يقوم المشترك بترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوب لصرف معاش التقاعد

بعد أن يقوم المواطن المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية باستيفاء جميع الشروط للحصول على المعاش المبكر لتقاعده عن العمل، وذلك نتيجة الضغوط والتعب الذي يعانى منه، وقام بتقديم طلبه لمؤسسه التأمينات فيحصل المشترك على المعاش المبكر في الشهر التالي من تاريخ تقديمه للطلب، يستمر صرف هذا المعاش طالما مازال المواطن لم يقوم بأي أعمال اخرى خاضعه لنظام التأمينات الاجتماعية داخل المملكة، ولكى يستطيع المشترك الحصول على المعاش المبكر لا بد من تقديم بعض الأوراق والمستندات وهى: