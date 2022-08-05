قسط تمويل سيارتك علي 60 شهر بدون كفيل أو ضامن وبشروط سهلة

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قسط تمويل سيارتك علي 60 شهر ، برنامج تمويلي سهل وميسر يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية لشراء سيارة الأحلام ، وتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء داخل المملكة ، لقد جاء برنامج تمويل السيارات الميسر كواحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة. برنامج شركة اليسر لتمويل السيارات يوجد داخل المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل التى توفر مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية.

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم تلك الشركات المتاحة في المملكة.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة اليسر

يمكن أن يصل مبلغ تمويل السيارات من شركة اليسر حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن.

هذا البرنامج التمويلي يتميز بدفعة أولى تبدأ من 0%.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات بدون رسوم إدارية.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ برنامج تمويل السيارات حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي في تمويل السيارات المستعملة.

يمكن لطالب التمويل جدولة الدفعة حتي 24 شهر.

طالب التمويل يمكنه الإطلاع على المزيد من البرامج التمويلية من شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر علي الإنترنت. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر العميل السعودي والعميل غير السعودي يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة عند التقدم بالطلب.

أما إذا طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 22 سنة.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة قسط تمويل سيارتك علي 60 شهر بدون كفيل أو ضامن وبشروط سهلة - ثقفني

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