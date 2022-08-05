كم يبلغ حساب المواطن للزوجة العاملة والغير عاملة وخطوات التسجيل فى البرنامج بعد التعديلات الاخيرة

يعتبر حساب المواطن السعودي واحد من أهم برامج الضمان الاجتماعي الذي تعمل من خلال حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيصال الدعم إلى كل مستحق بشكل دقيق ومساعدة محدودي الدخل من أجل تحمل الأعباء الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيقها منذ فترة وفقا لرؤية المملكة 2030 ولهذا كان حساب المواطن من أجل ألا يكون هناك تأثير على المواطنين .

برنامج حساب المواطن

يعمل برنامج حساب المواطن السعودي على استهداف العائلات والأشخاص ذوي الدخل المحدود حيث لا يقتصر البرنامج على تقديم المساندة المالية إلى الأفراد فقط ولكنه يمتد إلى العائلات من أجل أن يشتمل الدعم كافة أفراد المجتمع السعودي وفقا للشروط الواردة في البرنامج كما أوضح البرنامج أن هناك فئات أخرى يعمل البرنامج على دعمها على رأس تلك الفئات المرأة المطلقة والأرامل والأيتام والمرأة التي تعول وزوجة السجين حيث إن البرنامج مصمم خصيصا من أجل أن يجعل حياة الأفراد كريمة ومريحة .

كم يبلغ حساب المواطن للزوجة

يقوم حساب المواطن بتقديم مبلغ 360 ريال سعودي للزوجة وهو المبلغ الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية كون أن الزوجة هي أحد أهم أفراد الأسرة ويجب توفير مستحقات مالية خاصة به وذلك في حالة تطابق شروط الأسرة للأهلية حيث إنه في حال كانت الزوجة من العاملين ولها دخل شهري في تلك الحالة سوف يكون المبلغ المستحق لها هو 200 ريال سعودي فقط .

ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة 1444

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أوضحت خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال الخطوات على النحو التالي :-